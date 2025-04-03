https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html

Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области

Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области - РИА Новости, 03.04.2025

Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области

Совсем недалек тот день, когда вся Курская область будет освобождена, заявил врио губернатора Александр Хинштейн, его слова приводятся на сайте Госдумы. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:59:00+03:00

2025-04-03T15:59:00+03:00

2025-04-03T22:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Совсем недалек тот день, когда вся Курская область будет освобождена, заявил врио губернатора Александр Хинштейн, его слова приводятся на сайте Госдумы.В четверг состоялась встреча руководителя региона с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным."Совсем недалек тот день, когда вся территория Курской области, я уверен, будет освобождена. Постепенно уже настраиваемся на мирный лад. Расскажу о подготовке к программе восстановления. Разминируем территорию. Первые шаги делаем. И нам очень важна и законодательная поддержка парламента", — отметил Хинштейн.Он рассказал о помощи, которую оказывают жителям области, пострадавшим от агрессии украинских боевиков, а также о проектах по восстановлению инфраструктуры региона.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 71 750 военнослужащих и 403 танка.

https://ria.ru/20250403/podpole-2009141888.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, александр хинштейн, вячеслав володин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, госдума рф, безопасность, суджа