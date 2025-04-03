https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html
Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области
Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области
Совсем недалек тот день, когда вся Курская область будет освобождена, заявил врио губернатора Александр Хинштейн, его слова приводятся на сайте Госдумы. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:59:00+03:00
2025-04-03T15:59:00+03:00
2025-04-03T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
вячеслав володин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100947_0:144:2914:1783_1920x0_80_0_0_df147b3d4f0aa3648bcb0402e0971f1f.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Совсем недалек тот день, когда вся Курская область будет освобождена, заявил врио губернатора Александр Хинштейн, его слова приводятся на сайте Госдумы.В четверг состоялась встреча руководителя региона с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным."Совсем недалек тот день, когда вся территория Курской области, я уверен, будет освобождена. Постепенно уже настраиваемся на мирный лад. Расскажу о подготовке к программе восстановления. Разминируем территорию. Первые шаги делаем. И нам очень важна и законодательная поддержка парламента", — отметил Хинштейн.Он рассказал о помощи, которую оказывают жителям области, пострадавшим от агрессии украинских боевиков, а также о проектах по восстановлению инфраструктуры региона.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 71 750 военнослужащих и 403 танка.
https://ria.ru/20250403/podpole-2009141888.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
суджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3eba4245eb2e08d11d8c3be70445bb27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, вячеслав володин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, госдума рф, безопасность, суджа
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Госдума РФ, Безопасность, Суджа
Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области
Хинштейн спрогнозировал скорое освобождение всей территории Курской области