Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 03.04.2025 (обновлено: 22:02 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html
Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области
Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области
Совсем недалек тот день, когда вся Курская область будет освобождена, заявил врио губернатора Александр Хинштейн, его слова приводятся на сайте Госдумы. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:59:00+03:00
2025-04-03T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
вячеслав володин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100947_0:144:2914:1783_1920x0_80_0_0_df147b3d4f0aa3648bcb0402e0971f1f.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Совсем недалек тот день, когда вся Курская область будет освобождена, заявил врио губернатора Александр Хинштейн, его слова приводятся на сайте Госдумы.В четверг состоялась встреча руководителя региона с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным."Совсем недалек тот день, когда вся территория Курской области, я уверен, будет освобождена. Постепенно уже настраиваемся на мирный лад. Расскажу о подготовке к программе восстановления. Разминируем территорию. Первые шаги делаем. И нам очень важна и законодательная поддержка парламента", — отметил Хинштейн.Он рассказал о помощи, которую оказывают жителям области, пострадавшим от агрессии украинских боевиков, а также о проектах по восстановлению инфраструктуры региона.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 71 750 военнослужащих и 403 танка.
https://ria.ru/20250403/podpole-2009141888.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3eba4245eb2e08d11d8c3be70445bb27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, александр хинштейн, вячеслав володин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, госдума рф, безопасность, суджа
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Госдума РФ, Безопасность, Суджа
Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области

Хинштейн спрогнозировал скорое освобождение всей территории Курской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Совсем недалек тот день, когда вся Курская область будет освобождена, заявил врио губернатора Александр Хинштейн, его слова приводятся на сайте Госдумы.
В четверг состоялась встреча руководителя региона с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области
Вчера, 16:11
"Совсем недалек тот день, когда вся территория Курской области, я уверен, будет освобождена. Постепенно уже настраиваемся на мирный лад. Расскажу о подготовке к программе восстановления. Разминируем территорию. Первые шаги делаем. И нам очень важна и законодательная поддержка парламента", — отметил Хинштейн.
Он рассказал о помощи, которую оказывают жителям области, пострадавшим от агрессии украинских боевиков, а также о проектах по восстановлению инфраструктуры региона.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 71 750 военнослужащих и 403 танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияГосдума РФБезопасностьСуджа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала