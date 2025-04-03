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В Европе заявили о катастрофе после поступка Трампа - РИА Новости, 03.04.2025
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17:08 03.04.2025 (обновлено: 17:30 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/katastrofa-2009161460.html
В Европе заявили о катастрофе после поступка Трампа
В Европе заявили о катастрофе после поступка Трампа - РИА Новости, 03.04.2025
В Европе заявили о катастрофе после поступка Трампа
Введенные американским президентом Дональдом Трампом пошлины обернутся для Германии катастрофой, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на экспертов Института... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:08:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Введенные американским президентом Дональдом Трампом пошлины обернутся для Германии катастрофой, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на экспертов Института экономики."Для Германии 20-процентный тариф — это экономическая катастрофа", — говорится в тексте.Как ранее подсчитали в институте, новые американские пошлины могут обойтись Германии убытками в 200 миллиардов евро за четыре года нахождения Трампа у власти. Эксперты также призвали Европейскую комиссию "действовать осмотрительно и с позиции силы".Накануне вечером президент США объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и включит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В частности, в отношении импорта из стран ЕС пошлина составит 20 процентов. При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению Трампа, этот шаг станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
https://ria.ru/20250403/trump-2009124106.html
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германия, европа, россия, дональд трамп, евросоюз, министерство финансов сша, скотт бессент, в мире
Германия, Европа, Россия, Дональд Трамп, Евросоюз, Министерство финансов США, Скотт Бессент, В мире
В Европе заявили о катастрофе после поступка Трампа

Bild: введенные Трампом пошлины обернутся катастрофой для ФРГ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Введенные американским президентом Дональдом Трампом пошлины обернутся для Германии катастрофой, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на экспертов Института экономики.
"Для Германии 20-процентный тариф — это экономическая катастрофа", — говорится в тексте.
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Как ранее подсчитали в институте, новые американские пошлины могут обойтись Германии убытками в 200 миллиардов евро за четыре года нахождения Трампа у власти. Эксперты также призвали Европейскую комиссию "действовать осмотрительно и с позиции силы".
Накануне вечером президент США объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и включит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В частности, в отношении импорта из стран ЕС пошлина составит 20 процентов. При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
По мнению Трампа, этот шаг станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
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