https://ria.ru/20250403/kanada-2009008332.html

Пошлины Трампа навредят экономике США, заявил премьер Канады

Пошлины Трампа навредят экономике США, заявил премьер Канады - РИА Новости, 03.04.2025

Пошлины Трампа навредят экономике США, заявил премьер Канады

Введённые США импортные пошлины приведут к фундаментальным изменениям в мировой торговле, негативно отразятся на американской экономике и вызовут ответные меры... РИА Новости, 03.04.2025

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2025-04-03T02:02:00+03:00

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сша

канада

оттава

дональд трамп

марк карни

g7

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Введённые США импортные пошлины приведут к фундаментальным изменениям в мировой торговле, негативно отразятся на американской экономике и вызовут ответные меры Канады, заявил в среду вечером канадский премьер-министр Марк Карни."Президент Трамп только что объявил о мерах, которые фундаментально изменят международную торговую систему", – сказал Карни журналистам, комментируя решение президента США Дональда Трампа ввести зеркальные пошлины на зарубежный импорт.Карни предсказал, что последствия от новых пошлин будут усугубляться с течением времени и нанесут ущерб самим Соединённым Штатам."Эти пошлины окажут негативное влияние на экономику США, и со временем этот эффект будет нарастать", – подчеркнул премьер.Он добавил, что Оттава готовит ответные меры для защиты своих граждан и экономики."Мы будем бороться с этими пошлинами, мы защитим наших работников и создадим сильнейшую экономику среди стран G7", – заверил Карни.Ранее Трамп подписал указ о введении базовой 10-процентной пошлины на весь импорт в США и повышенных ставок для стран, с которыми у Вашингтона присутствует крупный торговый дефицит.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009004453.html

https://ria.ru/20250403/ssha-2009002889.html

сша

канада

оттава

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, канада, оттава, дональд трамп, марк карни, g7, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире