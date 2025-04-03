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Пошлины Трампа навредят экономике США, заявил премьер Канады - РИА Новости, 03.04.2025
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02:02 03.04.2025 (обновлено: 02:05 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/kanada-2009008332.html
Пошлины Трампа навредят экономике США, заявил премьер Канады
Пошлины Трампа навредят экономике США, заявил премьер Канады - РИА Новости, 03.04.2025
Пошлины Трампа навредят экономике США, заявил премьер Канады
Введённые США импортные пошлины приведут к фундаментальным изменениям в мировой торговле, негативно отразятся на американской экономике и вызовут ответные меры... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T02:02:00+03:00
2025-04-03T02:05:00+03:00
сша
канада
оттава
дональд трамп
марк карни
g7
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Введённые США импортные пошлины приведут к фундаментальным изменениям в мировой торговле, негативно отразятся на американской экономике и вызовут ответные меры Канады, заявил в среду вечером канадский премьер-министр Марк Карни."Президент Трамп только что объявил о мерах, которые фундаментально изменят международную торговую систему", – сказал Карни журналистам, комментируя решение президента США Дональда Трампа ввести зеркальные пошлины на зарубежный импорт.Карни предсказал, что последствия от новых пошлин будут усугубляться с течением времени и нанесут ущерб самим Соединённым Штатам."Эти пошлины окажут негативное влияние на экономику США, и со временем этот эффект будет нарастать", – подчеркнул премьер.Он добавил, что Оттава готовит ответные меры для защиты своих граждан и экономики."Мы будем бороться с этими пошлинами, мы защитим наших работников и создадим сильнейшую экономику среди стран G7", – заверил Карни.Ранее Трамп подписал указ о введении базовой 10-процентной пошлины на весь импорт в США и повышенных ставок для стран, с которыми у Вашингтона присутствует крупный торговый дефицит.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009004453.html
https://ria.ru/20250403/ssha-2009002889.html
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сша, канада, оттава, дональд трамп, марк карни, g7, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Оттава, Дональд Трамп, Марк Карни, G7, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Пошлины Трампа навредят экономике США, заявил премьер Канады

Карни: новые американские пошлины спровоцируют фундаментальные изменения

© AP Photo / Chris J RatcliffeМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Марк Карни. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Введённые США импортные пошлины приведут к фундаментальным изменениям в мировой торговле, негативно отразятся на американской экономике и вызовут ответные меры Канады, заявил в среду вечером канадский премьер-министр Марк Карни.
"Президент Трамп только что объявил о мерах, которые фундаментально изменят международную торговую систему", – сказал Карни журналистам, комментируя решение президента США Дональда Трампа ввести зеркальные пошлины на зарубежный импорт.
Белый дом - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
России не оказалось в списке пошлин Трампа
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Карни предсказал, что последствия от новых пошлин будут усугубляться с течением времени и нанесут ущерб самим Соединённым Штатам.
"Эти пошлины окажут негативное влияние на экономику США, и со временем этот эффект будет нарастать", – подчеркнул премьер.
Он добавил, что Оттава готовит ответные меры для защиты своих граждан и экономики.
"Мы будем бороться с этими пошлинами, мы защитим наших работников и создадим сильнейшую экономику среди стран G7", – заверил Карни.
Ранее Трамп подписал указ о введении базовой 10-процентной пошлины на весь импорт в США и повышенных ставок для стран, с которыми у Вашингтона присутствует крупный торговый дефицит.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
США не будут облагать пошлинами критически важные товары
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СШАКанадаОттаваДональд ТрампМарк КарниG7Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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