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При обстреле Новой Каховки пострадал человек - РИА Новости, 03.04.2025
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09:53 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/kahovka-2009038414.html
При обстреле Новой Каховки пострадал человек
При обстреле Новой Каховки пострадал человек - РИА Новости, 03.04.2025
При обстреле Новой Каховки пострадал человек
Один мирный житель Новой Каховки ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 42 артиллерийских... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:53:00+03:00
2025-04-03T09:53:00+03:00
новая каховка
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 3 апр - РИА Новости. Один мирный житель Новой Каховки ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 42 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ Новой Каховки пострадал мирный житель. Мужчина 1965 года рождения был госпитализирован в Каховскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча, живота и гиповолемическим шоком. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 10 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Алешки, Князе-Григоровка, Коробки, Архангельская Слобода, Любимаовка, Старая Збурьевка, Саги, Горностаевка, Каиры.
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новая каховка
днепр (город)
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новая каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Новая Каховка, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
При обстреле Новой Каховки пострадал человек

В Новой Каховке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
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ГЕНИЧЕСК, 3 апр - РИА Новости. Один мирный житель Новой Каховки ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 42 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела со стороны ВСУ Новой Каховки пострадал мирный житель. Мужчина 1965 года рождения был госпитализирован в Каховскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча, живота и гиповолемическим шоком. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 10 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Алешки, Князе-Григоровка, Коробки, Архангельская Слобода, Любимаовка, Старая Збурьевка, Саги, Горностаевка, Каиры.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке
1 апреля, 17:56
 
Новая КаховкаДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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