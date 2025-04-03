https://ria.ru/20250403/kahovka-2009038414.html

При обстреле Новой Каховки пострадал человек

При обстреле Новой Каховки пострадал человек - РИА Новости, 03.04.2025

При обстреле Новой Каховки пострадал человек

Один мирный житель Новой Каховки ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 42 артиллерийских... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T09:53:00+03:00

2025-04-03T09:53:00+03:00

2025-04-03T09:53:00+03:00

новая каховка

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 3 апр - РИА Новости. Один мирный житель Новой Каховки ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 42 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ Новой Каховки пострадал мирный житель. Мужчина 1965 года рождения был госпитализирован в Каховскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча, живота и гиповолемическим шоком. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 10 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Алешки, Князе-Григоровка, Коробки, Архангельская Слобода, Любимаовка, Старая Збурьевка, Саги, Горностаевка, Каиры.

https://ria.ru/20250401/vsu-2008735506.html

новая каховка

днепр (город)

херсонская область

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новая каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность