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При обстреле Новой Каховки пострадал человек
При обстреле Новой Каховки пострадал человек - РИА Новости, 03.04.2025
При обстреле Новой Каховки пострадал человек
Один мирный житель Новой Каховки ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 42 артиллерийских... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:53:00+03:00
2025-04-03T09:53:00+03:00
2025-04-03T09:53:00+03:00
новая каховка
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вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 3 апр - РИА Новости. Один мирный житель Новой Каховки ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 42 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ Новой Каховки пострадал мирный житель. Мужчина 1965 года рождения был госпитализирован в Каховскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча, живота и гиповолемическим шоком. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 10 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Алешки, Князе-Григоровка, Коробки, Архангельская Слобода, Любимаовка, Старая Збурьевка, Саги, Горностаевка, Каиры.
https://ria.ru/20250401/vsu-2008735506.html
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новая каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Новая Каховка, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
При обстреле Новой Каховки пострадал человек
В Новой Каховке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель