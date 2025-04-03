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ВС России предотвратили попытку ротации ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 03.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 03.04.2025 (обновлено: 16:36 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/kadyrov-2009126663.html
ВС России предотвратили попытку ротации ВСУ в районе Работино
ВС России предотвратили попытку ротации ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 03.04.2025
ВС России предотвратили попытку ротации ВСУ в районе Работино
Сорвана попытка ротации ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:08:00+03:00
2025-04-03T16:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 3 апр - РИА Новости. Сорвана попытка ротации ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Ореховское направление. В ходе воздушной разведки в районе населенного пункта Работино были выявлены попытки ротации противника… Слаженные действия подразделений и точечное применение осколочно-фугасных боеприпасов сделали свое дело… В итоге свежие силы укронато так и не дошли до своих позиций, а освободившиеся места остались вакантными", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он уточнил, что работа в населённом пункте проделана бойцами батальона "Восток-Ахмат" МО РФ под командованием Вахи Хамбулатова.
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работино, запорожская область, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России предотвратили попытку ротации ВСУ в районе Работино

Кадыров сообщил о предотвращении ротации ВСУ в районе запорожского Работино

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 3 апр - РИА Новости. Сорвана попытка ротации ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Ореховское направление. В ходе воздушной разведки в районе населенного пункта Работино были выявлены попытки ротации противника… Слаженные действия подразделений и точечное применение осколочно-фугасных боеприпасов сделали свое дело… В итоге свежие силы укронато так и не дошли до своих позиций, а освободившиеся места остались вакантными", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он уточнил, что работа в населённом пункте проделана бойцами батальона "Восток-Ахмат" МО РФ под командованием Вахи Хамбулатова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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