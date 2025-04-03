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ВС России предотвратили попытку ротации ВСУ в районе Работино
ВС России предотвратили попытку ротации ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 03.04.2025
ВС России предотвратили попытку ротации ВСУ в районе Работино
Сорвана попытка ротации ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:08:00+03:00
2025-04-03T15:08:00+03:00
2025-04-03T16:36:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 3 апр - РИА Новости. Сорвана попытка ротации ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Ореховское направление. В ходе воздушной разведки в районе населенного пункта Работино были выявлены попытки ротации противника… Слаженные действия подразделений и точечное применение осколочно-фугасных боеприпасов сделали свое дело… В итоге свежие силы укронато так и не дошли до своих позиций, а освободившиеся места остались вакантными", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он уточнил, что работа в населённом пункте проделана бойцами батальона "Восток-Ахмат" МО РФ под командованием Вахи Хамбулатова.
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Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России предотвратили попытку ротации ВСУ в районе Работино
Кадыров сообщил о предотвращении ротации ВСУ в районе запорожского Работино