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ВС России предотвратили попытку ротации ВСУ в районе Работино

ВС России предотвратили попытку ротации ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 03.04.2025

ВС России предотвратили попытку ротации ВСУ в районе Работино

Сорвана попытка ротации ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:08:00+03:00

2025-04-03T15:08:00+03:00

2025-04-03T16:36:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 3 апр - РИА Новости. Сорвана попытка ротации ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Ореховское направление. В ходе воздушной разведки в районе населенного пункта Работино были выявлены попытки ротации противника… Слаженные действия подразделений и точечное применение осколочно-фугасных боеприпасов сделали свое дело… В итоге свежие силы укронато так и не дошли до своих позиций, а освободившиеся места остались вакантными", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он уточнил, что работа в населённом пункте проделана бойцами батальона "Восток-Ахмат" МО РФ под командованием Вахи Хамбулатова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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