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Япония опасается, что решение США по пошлинам не соответствует нормам ВТО - РИА Новости, 03.04.2025
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06:58 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/japonija-2009024408.html
Япония опасается, что решение США по пошлинам не соответствует нормам ВТО
Япония опасается, что решение США по пошлинам не соответствует нормам ВТО - РИА Новости, 03.04.2025
Япония опасается, что решение США по пошлинам не соответствует нормам ВТО
Правительство Японии считает чрезвычайно прискорбным введение США ответных пошлин и опасается, что данное решение может не соответствовать двустороннему... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T06:58:00+03:00
2025-04-03T06:58:00+03:00
сша
япония
токио
есимаса хаяси
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
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ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Правительство Японии считает чрезвычайно прискорбным введение США ответных пошлин и опасается, что данное решение может не соответствовать двустороннему соглашению и соглашению ВТО, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "У нас есть серьезные опасения относительно соответствия соглашению ВТО и торговому соглашению между Японией и США. После этого заявления мы еще раз довели до сведения правительства США, что этот шаг крайне прискорбен, и настоятельно потребовали пересмотреть эту меру", - подчеркнул он. По словам Хаяси, официальный Токио неоднократно и на различных уровнях доносил до Вашингтона требование освободить Японию от новых тарифов. "Недавние и другие широкомасштабные меры по ограничению торговли, принятые правительством США, могут оказать серьезное влияние на экономические отношения между двумя странами и в конечном итоге на мировую экономику и многостороннюю торговую систему в целом", - добавил генсек японского правительства. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". Кроме того, для Японии вводится пошлина в размере 24% в рамках так называемых "зеркальных ответных тарифов". На прошлой неделе премьер-министр Японии в ходе слушаний бюджетной комиссии верхней палаты парламента признал, что введение США дополнительных пошлин на импортные автомобили будет иметь "огромное влияние" на японскую экономику.
https://ria.ru/20250402/japonija-2008937601.html
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сша, япония, токио, есимаса хаяси, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт
США, Япония, Токио, Есимаса Хаяси, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт
Япония опасается, что решение США по пошлинам не соответствует нормам ВТО

Правительство Японии считает прискорбным введение США ответных пошлин

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Правительство Японии считает чрезвычайно прискорбным введение США ответных пошлин и опасается, что данное решение может не соответствовать двустороннему соглашению и соглашению ВТО, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
"У нас есть серьезные опасения относительно соответствия соглашению ВТО и торговому соглашению между Японией и США. После этого заявления мы еще раз довели до сведения правительства США, что этот шаг крайне прискорбен, и настоятельно потребовали пересмотреть эту меру", - подчеркнул он.
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По словам Хаяси, официальный Токио неоднократно и на различных уровнях доносил до Вашингтона требование освободить Японию от новых тарифов.
"Недавние и другие широкомасштабные меры по ограничению торговли, принятые правительством США, могут оказать серьезное влияние на экономические отношения между двумя странами и в конечном итоге на мировую экономику и многостороннюю торговую систему в целом", - добавил генсек японского правительства.
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". Кроме того, для Японии вводится пошлина в размере 24% в рамках так называемых "зеркальных ответных тарифов".
На прошлой неделе премьер-министр Японии в ходе слушаний бюджетной комиссии верхней палаты парламента признал, что введение США дополнительных пошлин на импортные автомобили будет иметь "огромное влияние" на японскую экономику.
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СШАЯпонияТокиоЕсимаса ХаясиДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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