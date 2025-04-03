https://ria.ru/20250403/japonija-2009024408.html

Япония опасается, что решение США по пошлинам не соответствует нормам ВТО

Япония опасается, что решение США по пошлинам не соответствует нормам ВТО - РИА Новости, 03.04.2025

Япония опасается, что решение США по пошлинам не соответствует нормам ВТО

Правительство Японии считает чрезвычайно прискорбным введение США ответных пошлин и опасается, что данное решение может не соответствовать двустороннему... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T06:58:00+03:00

2025-04-03T06:58:00+03:00

2025-04-03T06:58:00+03:00

сша

япония

токио

есимаса хаяси

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

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ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Правительство Японии считает чрезвычайно прискорбным введение США ответных пошлин и опасается, что данное решение может не соответствовать двустороннему соглашению и соглашению ВТО, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "У нас есть серьезные опасения относительно соответствия соглашению ВТО и торговому соглашению между Японией и США. После этого заявления мы еще раз довели до сведения правительства США, что этот шаг крайне прискорбен, и настоятельно потребовали пересмотреть эту меру", - подчеркнул он. По словам Хаяси, официальный Токио неоднократно и на различных уровнях доносил до Вашингтона требование освободить Японию от новых тарифов. "Недавние и другие широкомасштабные меры по ограничению торговли, принятые правительством США, могут оказать серьезное влияние на экономические отношения между двумя странами и в конечном итоге на мировую экономику и многостороннюю торговую систему в целом", - добавил генсек японского правительства. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". Кроме того, для Японии вводится пошлина в размере 24% в рамках так называемых "зеркальных ответных тарифов". На прошлой неделе премьер-министр Японии в ходе слушаний бюджетной комиссии верхней палаты парламента признал, что введение США дополнительных пошлин на импортные автомобили будет иметь "огромное влияние" на японскую экономику.

https://ria.ru/20250402/japonija-2008937601.html

https://ria.ru/20250221/japonija-2000700474.html

сша

япония

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, япония, токио, есимаса хаяси, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт