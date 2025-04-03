https://ria.ru/20250403/izrail-2009020894.html

СМИ назвали цель ударов Израиля по Сирии

СМИ назвали цель ударов Израиля по Сирии - РИА Новости, 03.04.2025

СМИ назвали цель ударов Израиля по Сирии

Целью недавних авиаударов Израиля по Сирии было "послание Турции", чтобы та не размещала на сирийской территории военные базы и не вмешивалась в израильские... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T05:55:00+03:00

2025-04-03T05:55:00+03:00

2025-04-03T05:55:00+03:00

в мире

сирия

израиль

хама (мухафаза)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Целью недавних авиаударов Израиля по Сирии было "послание Турции", чтобы та не размещала на сирийской территории военные базы и не вмешивалась в израильские операции в небе над этой страной, пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на израильского чиновника. "Не размещайте военных баз в Сирии и не вмешивайтесь в деятельность Израиля в небе над этой страной", - цитирует издание слова чиновника. Ранее израильская авиация нанесла в Сирии массированные удары по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Также сообщалось об ударах израильской авиации и артиллерии в районе населенного пункта Нава на юге Сирии.

https://ria.ru/20250403/siriya-2009014429.html

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, израиль, хама (мухафаза), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024