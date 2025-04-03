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СМИ назвали цель ударов Израиля по Сирии - РИА Новости, 03.04.2025
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05:55 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/izrail-2009020894.html
СМИ назвали цель ударов Израиля по Сирии
СМИ назвали цель ударов Израиля по Сирии - РИА Новости, 03.04.2025
СМИ назвали цель ударов Израиля по Сирии
Целью недавних авиаударов Израиля по Сирии было "послание Турции", чтобы та не размещала на сирийской территории военные базы и не вмешивалась в израильские... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:55:00+03:00
2025-04-03T05:55:00+03:00
в мире
сирия
израиль
хама (мухафаза)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Целью недавних авиаударов Израиля по Сирии было "послание Турции", чтобы та не размещала на сирийской территории военные базы и не вмешивалась в израильские операции в небе над этой страной, пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на израильского чиновника. "Не размещайте военных баз в Сирии и не вмешивайтесь в деятельность Израиля в небе над этой страной", - цитирует издание слова чиновника. Ранее израильская авиация нанесла в Сирии массированные удары по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Также сообщалось об ударах израильской авиации и артиллерии в районе населенного пункта Нава на юге Сирии.
https://ria.ru/20250403/siriya-2009014429.html
сирия
израиль
хама (мухафаза)
РИА Новости
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Дарья Буймова
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в мире, сирия, израиль, хама (мухафаза), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Хама (мухафаза), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ назвали цель ударов Израиля по Сирии

Jerusalem Post: Израиль ударами по Сирии убеждает Турцию не создавать там базы

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские танки в районе Голанских высот
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские танки в районе Голанских высот. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Целью недавних авиаударов Израиля по Сирии было "послание Турции", чтобы та не размещала на сирийской территории военные базы и не вмешивалась в израильские операции в небе над этой страной, пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на израильского чиновника.
"Не размещайте военных баз в Сирии и не вмешивайтесь в деятельность Израиля в небе над этой страной", - цитирует издание слова чиновника.
Ранее израильская авиация нанесла в Сирии массированные удары по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Также сообщалось об ударах израильской авиации и артиллерии в районе населенного пункта Нава на юге Сирии.
Сирия - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Сирии заявили о десяти жертвах израильского удара по югу страны
Вчера, 03:49
 
В миреСирияИзраильХама (мухафаза)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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