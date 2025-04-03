https://ria.ru/20250403/italiya-2009059515.html

Премьер Италии назвала американские пошлины ошибкой

Премьер Италии назвала американские пошлины ошибкой - РИА Новости, 03.04.2025

Премьер Италии назвала американские пошлины ошибкой

Введении американских пошлин в отношении европейских товаров является ошибочной мерой, которая не устраивает ни одну из сторону, заявила премьер-министр Италии... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:15:00+03:00

2025-04-03T11:15:00+03:00

2025-04-03T11:15:00+03:00

сша

италия

джорджа мелони

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_96d6660f6c664a36eee64c6b56f7f6e9.jpg

РИМ, 3 апр – РИА Новости. Введении американских пошлин в отношении европейских товаров является ошибочной мерой, которая не устраивает ни одну из сторону, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Введение пошлин США в отношении Евросоюза является мерой, которую я считаю ошибочной и которая не устраивает ни одну из сторон. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь соглашения с США с целью избежать торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других мировых игроков", - написала Мелони в своих соцсетях. Премьер отметила, что правительство Италии будет действовать в интересах страны и ее экономики, в том числе в диалоге с другими европейскими партнерами. В среду Мелони, комментируя введение пошлин, заявила, что они нанесут удар по итальянским агропроизводителям и лишат американцев доступа к доступной продукции. Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран: базовая ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. Во время церемонии объявления новых тарифов Трамп заявил, что это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009057316.html

https://ria.ru/20250403/rada-2009058611.html

сша

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, италия, джорджа мелони, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире