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Премьер Италии назвала американские пошлины ошибкой
Премьер Италии назвала американские пошлины ошибкой - РИА Новости, 03.04.2025
Премьер Италии назвала американские пошлины ошибкой
Введении американских пошлин в отношении европейских товаров является ошибочной мерой, которая не устраивает ни одну из сторону, заявила премьер-министр Италии... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:15:00+03:00
2025-04-03T11:15:00+03:00
2025-04-03T11:15:00+03:00
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дональд трамп
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РИМ, 3 апр – РИА Новости. Введении американских пошлин в отношении европейских товаров является ошибочной мерой, которая не устраивает ни одну из сторону, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Введение пошлин США в отношении Евросоюза является мерой, которую я считаю ошибочной и которая не устраивает ни одну из сторон. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь соглашения с США с целью избежать торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других мировых игроков", - написала Мелони в своих соцсетях. Премьер отметила, что правительство Италии будет действовать в интересах страны и ее экономики, в том числе в диалоге с другими европейскими партнерами. В среду Мелони, комментируя введение пошлин, заявила, что они нанесут удар по итальянским агропроизводителям и лишат американцев доступа к доступной продукции. Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран: базовая ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. Во время церемонии объявления новых тарифов Трамп заявил, что это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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сша, италия, джорджа мелони, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Италия, Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Премьер Италии назвала американские пошлины ошибкой
Премьер Италии Мелони назвала американские пошлины ошибкой