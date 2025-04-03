В ООН заявили, что в курсе ареста Гуцул
Дюжаррик после ареста Гуцул заявил о важности правовой процедуры
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе. Архивное фото
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ООН, 3 апр - РИА Новости. В ООН в курсе ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, отмечают важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона, сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Нам известны сообщения о задержании госпожи Гуцул. Мы не в состоянии комментировать текущее внутреннее судебное разбирательство и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона", - говорится в сообщении.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. Суд Кишинева арестовал ее на 20 суток в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.