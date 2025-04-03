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В ООН заявили, что в курсе ареста Гуцул - РИА Новости, 03.04.2025
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20:49 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/gutsul-2009211006.html
В ООН заявили, что в курсе ареста Гуцул
В ООН заявили, что в курсе ареста Гуцул - РИА Новости, 03.04.2025
В ООН заявили, что в курсе ареста Гуцул
В ООН в курсе ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, отмечают важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона, сообщил представитель... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T20:49:00+03:00
2025-04-03T20:49:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
стефан дюжаррик
оон
задержание главы гагаузии гуцул
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ООН, 3 апр - РИА Новости. В ООН в курсе ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, отмечают важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона, сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. "Нам известны сообщения о задержании госпожи Гуцул. Мы не в состоянии комментировать текущее внутреннее судебное разбирательство и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона", - говорится в сообщении. Дюжаррик отметил, что ООН продолжает внимательно следить за развитием событий в Молдавии и настоятельно призывает заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут еще больше усилить напряженность. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. Суд Кишинева арестовал ее на 20 суток в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250402/gutsul-2008908347.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул, стефан дюжаррик, оон, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Стефан Дюжаррик, ООН, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В ООН заявили, что в курсе ареста Гуцул

Дюжаррик после ареста Гуцул заявил о важности правовой процедуры

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе. Архивное фото
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ООН, 3 апр - РИА Новости. В ООН в курсе ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, отмечают важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона, сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Нам известны сообщения о задержании госпожи Гуцул. Мы не в состоянии комментировать текущее внутреннее судебное разбирательство и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона", - говорится в сообщении.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Супруг Гуцул сообщил, что дети остро переживают отсутствие матери дома
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Дюжаррик отметил, что ООН продолжает внимательно следить за развитием событий в Молдавии и настоятельно призывает заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут еще больше усилить напряженность.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. Суд Кишинева арестовал ее на 20 суток в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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В миреМолдавияЕвгения ГуцулСтефан ДюжаррикООНЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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