https://ria.ru/20250403/gutsul-2009202088.html

Акции в поддержку Гуцул прошли еще в двух населенных пунктах Гагаузии

Акции в поддержку Гуцул прошли еще в двух населенных пунктах Гагаузии - РИА Новости, 03.04.2025

Акции в поддержку Гуцул прошли еще в двух населенных пунктах Гагаузии

Акции в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул прошли в четверг еще в двух населенных пунктах автономии, заявила пресс-служба руководителя региона. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:46:00+03:00

2025-04-03T19:46:00+03:00

2025-04-03T19:46:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Акции в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул прошли в четверг еще в двух населенных пунктах автономии, заявила пресс-служба руководителя региона. Ранее массовые митинги и экстренные заседания местных советов в поддержку Гуцул прошли в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Конгазе, Светлом, Копчаке, Казаклии, Дезгинжа, Буджак, Чишмикиой, Етулия, Русская Киселия и других населенных пунктах автономии. "Жители гагаузских сел Чок-Майдан и Бешалма сегодня вышли на акции протеста в поддержку законно избранной главы автономии Евгении Гуцул. Сельчане высказали свое возмущение действиями центральной власти, которая отказалась признавать легитимный выбор гагаузского народа и устроила показательную расправу над Евгенией Гуцул", - говорится в сообщении. Как пишет пресс-служба, участники акций указывали на выполнение Евгенией Гуцул многих ее предвыборных обещаний. "Десятки тысяч семей автономии охвачены уникальными социальными программами по выплате надбавок пенсионерам и бюджетникам. А минувшей зимой пенсионеры автономии получили из внебюджетных источников дополнительные компенсации для оплаты коммунальных услуг. Успех команды Евгении Гуцул стал настоящим шоком для правящей партии (партии "Действие и солидарность" - ред.) и (президента Молдавии – ред.) Майи Санду, которые уверяли избирателей, что Молдова может выжить только за счет западных кредитов и подачек в виде грантов", - поясняется в сообщении. Участники акций потребовали немедленного освобождения Гуцул, чтобы она могла продолжить исполнять мандат главы региона. Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Судьи Апелляционной палаты Кишинева 2 апреля отклонили запрос адвокатов Гуцул, оставив в силе решение суда первой инстанции. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250402/gutsul-2008908347.html

https://ria.ru/20250402/kishinev-2008887293.html

https://ria.ru/20250402/gutsul-2008865635.html

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в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул