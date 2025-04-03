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В молдавском парламенте назвали арест Гуцул политическим шоу - РИА Новости, 03.04.2025
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14:32 03.04.2025 (обновлено: 14:33 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/gutsul-2009114824.html
В молдавском парламенте назвали арест Гуцул политическим шоу
В молдавском парламенте назвали арест Гуцул политическим шоу - РИА Новости, 03.04.2025
В молдавском парламенте назвали арест Гуцул политическим шоу
Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной партии социалистов Влад Батрынча заявил в эфире телеканала TV8, что арест главы Гагаузской автономии Евгении... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:32:00+03:00
2025-04-03T14:33:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
мария захарова
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной партии социалистов Влад Батрынча заявил в эфире телеканала TV8, что арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул является политическим шоу. Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили в среду запрос адвокатов Гуцул, оставив в силе решение суда первой инстанции. "Я не думаю, что госпожа Гуцул представляла такую угрозу. Я вижу в этом элементы классического политического шоу", - заявил Батрынча. По его словам, правый электорат разочаровался в партии "Действие и солидарность", а также в президенте Майе Санду, поэтому власти решили имитировать победы в сфере правосудия. Он отметил, что после событий вокруг Гуцул в стране не осталось никакого доверия к системе юстиции. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, мария захарова, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Мария Захарова, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В молдавском парламенте назвали арест Гуцул политическим шоу

Вице-спикер парламента Молдавии Батрынча назвал арест Гуцул политическим шоу

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной партии социалистов Влад Батрынча заявил в эфире телеканала TV8, что арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул является политическим шоу.
Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили в среду запрос адвокатов Гуцул, оставив в силе решение суда первой инстанции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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28 марта, 08:00
"Я не думаю, что госпожа Гуцул представляла такую угрозу. Я вижу в этом элементы классического политического шоу", - заявил Батрынча.
По его словам, правый электорат разочаровался в партии "Действие и солидарность", а также в президенте Майе Санду, поэтому власти решили имитировать победы в сфере правосудия. Он отметил, что после событий вокруг Гуцул в стране не осталось никакого доверия к системе юстиции.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
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В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуМария ЗахароваЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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