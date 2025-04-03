https://ria.ru/20250403/gutsul-2009114824.html

В молдавском парламенте назвали арест Гуцул политическим шоу

В молдавском парламенте назвали арест Гуцул политическим шоу - РИА Новости, 03.04.2025

В молдавском парламенте назвали арест Гуцул политическим шоу

Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной партии социалистов Влад Батрынча заявил в эфире телеканала TV8, что арест главы Гагаузской автономии Евгении... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:32:00+03:00

2025-04-03T14:32:00+03:00

2025-04-03T14:33:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

мария захарова

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008671681_0:206:2754:1755_1920x0_80_0_0_8917a7ced5ee7f9267a25a7ed6dd283e.jpg

КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной партии социалистов Влад Батрынча заявил в эфире телеканала TV8, что арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул является политическим шоу. Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили в среду запрос адвокатов Гуцул, оставив в силе решение суда первой инстанции. "Я не думаю, что госпожа Гуцул представляла такую угрозу. Я вижу в этом элементы классического политического шоу", - заявил Батрынча. По его словам, правый электорат разочаровался в партии "Действие и солидарность", а также в президенте Майе Санду, поэтому власти решили имитировать победы в сфере правосудия. Он отметил, что после событий вокруг Гуцул в стране не осталось никакого доверия к системе юстиции. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html

кишинев

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, мария захарова, задержание главы гагаузии гуцул