https://ria.ru/20250403/gurppa-2009123002.html

Linkin Park подала заявку на регистрацию своего логотипа в Роспатент

Linkin Park подала заявку на регистрацию своего логотипа в Роспатент - РИА Новости, 03.04.2025

Linkin Park подала заявку на регистрацию своего логотипа в Роспатент

Американская рок-группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в качестве своего логотипа, выяснило РИА Новости, изучив базу... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:54:00+03:00

2025-04-03T14:54:00+03:00

2025-04-03T22:03:00+03:00

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

linkin park

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970990291_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_017e58ac4ef5fe1f19839e273ae460ba.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американская рок-группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в качестве своего логотипа, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Группа подала заявку 1 апреля. В качестве заявителя указан "Линкин Парк". Под данным товарным знаком музыкальный коллектив хочет производить и продавать в стране музыкальные звукозаписи, одежду, а также предоставлять различные развлекательные услуги.

https://ria.ru/20250329/victoria-2008106025.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), linkin park, общество