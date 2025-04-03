https://ria.ru/20250403/gurppa-2009123002.html
Linkin Park подала заявку на регистрацию своего логотипа в Роспатент
Linkin Park подала заявку на регистрацию своего логотипа в Роспатент - РИА Новости, 03.04.2025
Linkin Park подала заявку на регистрацию своего логотипа в Роспатент
Американская рок-группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в качестве своего логотипа, выяснило РИА Новости, изучив базу... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:54:00+03:00
2025-04-03T14:54:00+03:00
2025-04-03T22:03:00+03:00
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
linkin park
общество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американская рок-группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в качестве своего логотипа, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Группа подала заявку 1 апреля. В качестве заявителя указан "Линкин Парк". Под данным товарным знаком музыкальный коллектив хочет производить и продавать в стране музыкальные звукозаписи, одежду, а также предоставлять различные развлекательные услуги.
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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), linkin park, общество
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Linkin Park, Общество
Linkin Park подала заявку на регистрацию своего логотипа в Роспатент
Рок-группа Linkin Park подала заявку на регистрацию своего логотипа в Роспатент