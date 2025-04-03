https://ria.ru/20250403/gryzlov-2009192547.html

Посол РФ в Минске рассказал о тесных связях России и Белоруссии

Посол РФ в Минске рассказал о тесных связях России и Белоруссии - РИА Новости, 03.04.2025

Посол РФ в Минске рассказал о тесных связях России и Белоруссии

Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил в четверг, что между Россией и Белоруссией существуют очень тесные связи в экономической, культурной и гуманитарной... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:02:00+03:00

2025-04-03T19:02:00+03:00

2025-04-03T19:07:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

борис грызлов

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ГРОДНО, 3 апр – РИА Новости. Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил в четверг, что между Россией и Белоруссией существуют очень тесные связи в экономической, культурной и гуманитарной сферах. "Связь между Россией и Белоруссией, в частности, Гродненской областью, очень тесная", - сказал Грызлов во время церемонии открытия нового здания генерального консульства России в Гродно. По его словам, стороны демонстрируют экономическую, гуманитарную и культурную общность. Грызлов указал, что в том числе этим было обусловлено принятие в 2022 году решения об открытии Генконсульства России в Гродно. В конце того же года оно начало свою работу. Посол рассказал, что в Гродненской области постоянно проживают более 10 тысяч граждан России, а во время строительства Белорусской АЭС эта цифра значительно увеличивалась. Позже было принято решение перенести Генконсульство ближе к центру города. По новому адресу будут оказываться консульские услуги полного спектра, включая выдачу паспортов. Говоря о сотрудничестве с Гродненской областью Белоруссии, дипломат рассказал, что порядка 75 субъектов России являются контрагентами этого белорусского региона по экспорту и импорту. "Наш товарооборот, между Россией и Гродненской областью, по прошлому году достиг цифры почти в 3 миллиарда долларов и вырос по отношению к 2023 году на 5%", - сообщил Грызлов. По его словам, около 62% экспорта Гродненской области приходится на Россию. Многие предприятия этого белорусского региона работают с компаниями из РФ, развивается сотрудничество с области импортозамещения, в том числе российская сторона получает комплектующие, которые ранее поставлялись из третьих стран. Как отметил глава российской дипмиссии, между Гродненской областью и субъектами РФ заключено около 30 соглашений об экономическом и гуманитарном сотрудничестве. "У нас, действительно, много общих дел", - констатировал он. В свою очередь председатель Гродненского областного исполкома Юрий Караев обратил внимание, что новое здание Генконсульства России в Гродно открыто в период, когда две страны празднуют День единения народов Белоруссии и России. Он подчеркнул, что страны связывает особая форма сотрудничества - дружба братских народов, проверенная веками. "У нас одна на всех Победа, нас уже объединил и космос. Наши торговые, промышленные, культурные, родственные связи прочны и неразрывны", - заявил Караев.

https://ria.ru/20250402/aktsiya-2008929623.html

https://ria.ru/20250402/matvienko-2008864770.html

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борис грызлов, россия, белоруссия