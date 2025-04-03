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Посол РФ в Минске рассказал о тесных связях России и Белоруссии - РИА Новости, 03.04.2025
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19:02 03.04.2025 (обновлено: 19:07 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/gryzlov-2009192547.html
Посол РФ в Минске рассказал о тесных связях России и Белоруссии
Посол РФ в Минске рассказал о тесных связях России и Белоруссии - РИА Новости, 03.04.2025
Посол РФ в Минске рассказал о тесных связях России и Белоруссии
Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил в четверг, что между Россией и Белоруссией существуют очень тесные связи в экономической, культурной и гуманитарной... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:02:00+03:00
2025-04-03T19:07:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
борис грызлов
россия
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ГРОДНО, 3 апр – РИА Новости. Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил в четверг, что между Россией и Белоруссией существуют очень тесные связи в экономической, культурной и гуманитарной сферах. "Связь между Россией и Белоруссией, в частности, Гродненской областью, очень тесная", - сказал Грызлов во время церемонии открытия нового здания генерального консульства России в Гродно. По его словам, стороны демонстрируют экономическую, гуманитарную и культурную общность. Грызлов указал, что в том числе этим было обусловлено принятие в 2022 году решения об открытии Генконсульства России в Гродно. В конце того же года оно начало свою работу. Посол рассказал, что в Гродненской области постоянно проживают более 10 тысяч граждан России, а во время строительства Белорусской АЭС эта цифра значительно увеличивалась. Позже было принято решение перенести Генконсульство ближе к центру города. По новому адресу будут оказываться консульские услуги полного спектра, включая выдачу паспортов. Говоря о сотрудничестве с Гродненской областью Белоруссии, дипломат рассказал, что порядка 75 субъектов России являются контрагентами этого белорусского региона по экспорту и импорту. "Наш товарооборот, между Россией и Гродненской областью, по прошлому году достиг цифры почти в 3 миллиарда долларов и вырос по отношению к 2023 году на 5%", - сообщил Грызлов. По его словам, около 62% экспорта Гродненской области приходится на Россию. Многие предприятия этого белорусского региона работают с компаниями из РФ, развивается сотрудничество с области импортозамещения, в том числе российская сторона получает комплектующие, которые ранее поставлялись из третьих стран. Как отметил глава российской дипмиссии, между Гродненской областью и субъектами РФ заключено около 30 соглашений об экономическом и гуманитарном сотрудничестве. "У нас, действительно, много общих дел", - констатировал он. В свою очередь председатель Гродненского областного исполкома Юрий Караев обратил внимание, что новое здание Генконсульства России в Гродно открыто в период, когда две страны празднуют День единения народов Белоруссии и России. Он подчеркнул, что страны связывает особая форма сотрудничества - дружба братских народов, проверенная веками. "У нас одна на всех Победа, нас уже объединил и космос. Наши торговые, промышленные, культурные, родственные связи прочны и неразрывны", - заявил Караев.
https://ria.ru/20250402/aktsiya-2008929623.html
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борис грызлов, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Борис Грызлов, Россия, Белоруссия
Посол РФ в Минске рассказал о тесных связях России и Белоруссии

Грызлов: между Россией и Белоруссией существуют тесные связи

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПосол России в Белоруссии Борис Грызлов
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
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ГРОДНО, 3 апр – РИА Новости. Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил в четверг, что между Россией и Белоруссией существуют очень тесные связи в экономической, культурной и гуманитарной сферах.
"Связь между Россией и Белоруссией, в частности, Гродненской областью, очень тесная", - сказал Грызлов во время церемонии открытия нового здания генерального консульства России в Гродно.
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По его словам, стороны демонстрируют экономическую, гуманитарную и культурную общность. Грызлов указал, что в том числе этим было обусловлено принятие в 2022 году решения об открытии Генконсульства России в Гродно. В конце того же года оно начало свою работу. Посол рассказал, что в Гродненской области постоянно проживают более 10 тысяч граждан России, а во время строительства Белорусской АЭС эта цифра значительно увеличивалась.
Позже было принято решение перенести Генконсульство ближе к центру города. По новому адресу будут оказываться консульские услуги полного спектра, включая выдачу паспортов.
Говоря о сотрудничестве с Гродненской областью Белоруссии, дипломат рассказал, что порядка 75 субъектов России являются контрагентами этого белорусского региона по экспорту и импорту. "Наш товарооборот, между Россией и Гродненской областью, по прошлому году достиг цифры почти в 3 миллиарда долларов и вырос по отношению к 2023 году на 5%", - сообщил Грызлов.
По его словам, около 62% экспорта Гродненской области приходится на Россию. Многие предприятия этого белорусского региона работают с компаниями из РФ, развивается сотрудничество с области импортозамещения, в том числе российская сторона получает комплектующие, которые ранее поставлялись из третьих стран.
Как отметил глава российской дипмиссии, между Гродненской областью и субъектами РФ заключено около 30 соглашений об экономическом и гуманитарном сотрудничестве. "У нас, действительно, много общих дел", - констатировал он.
В свою очередь председатель Гродненского областного исполкома Юрий Караев обратил внимание, что новое здание Генконсульства России в Гродно открыто в период, когда две страны празднуют День единения народов Белоруссии и России.
Он подчеркнул, что страны связывает особая форма сотрудничества - дружба братских народов, проверенная веками. "У нас одна на всех Победа, нас уже объединил и космос. Наши торговые, промышленные, культурные, родственные связи прочны и неразрывны", - заявил Караев.
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