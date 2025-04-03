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Власти Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев - РИА Новости, 03.04.2025
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18:06 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/gruziya-2009180963.html
Власти Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев
Власти Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев - РИА Новости, 03.04.2025
Власти Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев
Грузинские власти сократили гражданам Украины срок безвизового пребывания в стране с трех лет до одного года, говорится в постановлении правительства, которое... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:06:00+03:00
2025-04-03T18:06:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 3 апр - РИА Новости. Грузинские власти сократили гражданам Украины срок безвизового пребывания в стране с трех лет до одного года, говорится в постановлении правительства, которое опубликовано в законодательном вестнике Грузии. "Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и пребывать в стране в течение 1 года. Граждане Украины, которые въехали в Грузию до 24 февраля 2025 года, могут продлить свое пребывание до 24 февраля 2026 года",- говорится в документе. Правительство Грузии в 2023 году продлило срок безвизового пребывания для граждан Украины с одного года до двух, а в апреле 2024 года - с двух до трех лет.
https://ria.ru/20250316/gruziya-2004997358.html
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в мире, грузия, украина
В мире, Грузия, Украина
Власти Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев

Грузия сократила украинцам срок безвизового пребывания с трех лет до одного года

© AP Photo / Shakh AivazovДемонстранты размахивают украинским флагом перед парламентом Грузии во время акции протеста в Тбилиси
Демонстранты размахивают украинским флагом перед парламентом Грузии во время акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Демонстранты размахивают украинским флагом перед парламентом Грузии во время акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 3 апр - РИА Новости. Грузинские власти сократили гражданам Украины срок безвизового пребывания в стране с трех лет до одного года, говорится в постановлении правительства, которое опубликовано в законодательном вестнике Грузии.
"Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и пребывать в стране в течение 1 года. Граждане Украины, которые въехали в Грузию до 24 февраля 2025 года, могут продлить свое пребывание до 24 февраля 2026 года",- говорится в документе.
Правительство Грузии в 2023 году продлило срок безвизового пребывания для граждан Украины с одного года до двух, а в апреле 2024 года - с двух до трех лет.
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