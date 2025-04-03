https://ria.ru/20250403/gosduma-2009193644.html

Госдума отклонила поправки о статусе ветерана для военкоров СВО

Госдума отклонила поправки о статусе ветерана для военкоров СВО - РИА Новости, 03.04.2025

Госдума отклонила поправки о статусе ветерана для военкоров СВО

Госдума на пленарном заседании отклонила поправки депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" о наделении статусом ветерана боевых действий военных... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:06:00+03:00

2025-04-03T19:06:00+03:00

2025-04-03T19:06:00+03:00

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россия

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ярослав нилов

виктор горемыкин

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила поправки депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" о наделении статусом ветерана боевых действий военных корреспондентов, поскольку в разработке находится отдельный проект по военкорам, пояснил РИА Новости глава профильного комитета Ярослав Нилов. Такие поправки предлагались к законопроекту о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач. "В том числе лица, направлявшиеся в качестве журналистов по заданию редакции зарегистрированного средства массовой информации", - сказано в тексте поправки. Другой поправкой предлагалось предоставить такой статус гражданам Российской Федерации, постоянно или временно проживавшим на территории муниципальных образований Суджанского района Курской области, в период их временной оккупации с 6 августа 2024 года в ходе проведения специальной военной операции. Глава профильного комитета ГД по соцполитике Нилов пояснил, что поправки отклонены, поскольку действующие нормы закона о ветеранах позволяют получать статус ветерана боевых действий военкорам, которые направляются в командировку органами госвласти. Кроме того, предложенные поправки касались территорий проведения спецоперации, а в принимаемом законопроекте речь шла о территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, в частности о Курской области. В настоящее время Минцифры РФ разрабатывает поправки о введении специального статуса - ветеран военной журналистики, добавил он. Ранее в ходе заседания заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин заявил, что Минобороны РФ поддержит идею дать возможность присваивать статус ветерана боевых действий военкорам, но в рамках отдельного законопроекта.

https://ria.ru/20250403/gosduma-2009114241.html

https://ria.ru/20250330/veteran-1894801620.html

россия

курская область

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общество, россия, курская область, суджанский район, ярослав нилов, виктор горемыкин, госдума рф