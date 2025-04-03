Госдума приняла закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области
ГД приняла закон о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады "Ветераны" Добровольческого корпуса, участвовавшей в операции "Поток", в Судже
Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады "Ветераны" Добровольческого корпуса, участвовавшей в операции "Поток", в Судже. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана бойцам, сражающимся на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, в частности в Курской области.
Новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий:
- военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку);
- лицам рядового и начальствующего состава ОВД;
- личному составу войск Росгвардии;
- Государственной противопожарной службы;
- учреждений и органов УИС, а также органов принудительного исполнения;
- прокурорам и сотрудникам Следственного комитета, участвовавшим в отражении нападения на территорию России, а также в предотвращении вооруженной провокации на госгранице и в субъектах, прилегающих к районам проведения СВО.
Действие закона распространяется и на бойцов, ставших инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении перечисленных задач.
Кроме того, документ предоставляет возможность присвоить статус ветерана боевых действий тем, кто поступил в созданные по решению госорганов добровольческие формирования, которые помогают российским Вооруженным силам (войскам Росгвардии) достигать поставленных целей.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, новая мера предоставит солдатам и офицерам, защищающим страну и граждан на линии боевого соприкосновения, право на дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.