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Госдума приняла закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
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14:31 03.04.2025 (обновлено: 15:17 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/gosduma-2009114241.html
Госдума приняла закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области
Госдума приняла закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
Госдума приняла закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области
Госдума на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана бойцам, сражающимся на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:31:00+03:00
2025-04-03T15:17:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана бойцам, сражающимся на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, в частности в Курской области.Новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий:Действие закона распространяется и на бойцов, ставших инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении перечисленных задач. Кроме того, документ предоставляет возможность присвоить статус ветерана боевых действий тем, кто поступил в созданные по решению госорганов добровольческие формирования, которые помогают российским Вооруженным силам (войскам Росгвардии) достигать поставленных целей.Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, новая мера предоставит солдатам и офицерам, защищающим страну и граждан на линии боевого соприкосновения, право на дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.
https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004023703.html
https://ria.ru/20250330/veteran-1894801620.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), курская область
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Курская область
Госдума приняла закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области

ГД приняла закон о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады "Ветераны" Добровольческого корпуса, участвовавшей в операции "Поток", в Судже
Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады Ветераны Добровольческого корпуса, участвовавшей в операции Поток, в Судже - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады "Ветераны" Добровольческого корпуса, участвовавшей в операции "Поток", в Судже. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана бойцам, сражающимся на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, в частности в Курской области.
Новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий:
  • военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку);
  • лицам рядового и начальствующего состава ОВД;
  • личному составу войск Росгвардии;
  • Государственной противопожарной службы;
  • учреждений и органов УИС, а также органов принудительного исполнения;
  • прокурорам и сотрудникам Следственного комитета, участвовавшим в отражении нападения на территорию России, а также в предотвращении вооруженной провокации на госгранице и в субъектах, прилегающих к районам проведения СВО.
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Действие закона распространяется и на бойцов, ставших инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении перечисленных задач.
Кроме того, документ предоставляет возможность присвоить статус ветерана боевых действий тем, кто поступил в созданные по решению госорганов добровольческие формирования, которые помогают российским Вооруженным силам (войскам Росгвардии) достигать поставленных целей.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, новая мера предоставит солдатам и офицерам, защищающим страну и граждан на линии боевого соприкосновения, право на дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Курская область
 
 
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