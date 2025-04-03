https://ria.ru/20250403/gosduma-2009114241.html

Госдума приняла закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Госдума приняла закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025

Госдума приняла закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Госдума на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана бойцам, сражающимся на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, в... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:31:00+03:00

2025-04-03T14:31:00+03:00

2025-04-03T15:17:00+03:00

россия

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006432284_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_24bb8942673fd98b70d9eb836e68528b.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана бойцам, сражающимся на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, в частности в Курской области.Новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий:Действие закона распространяется и на бойцов, ставших инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении перечисленных задач. Кроме того, документ предоставляет возможность присвоить статус ветерана боевых действий тем, кто поступил в созданные по решению госорганов добровольческие формирования, которые помогают российским Вооруженным силам (войскам Росгвардии) достигать поставленных целей.Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, новая мера предоставит солдатам и офицерам, защищающим страну и граждан на линии боевого соприкосновения, право на дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.

https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004023703.html

https://ria.ru/20250330/veteran-1894801620.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), курская область