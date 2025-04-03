https://ria.ru/20250403/gosduma-2009011093.html

Россиян предупредили о сроках подачи налоговых деклараций

Россиян предупредили о сроках подачи налоговых деклараций - РИА Новости, 03.04.2025

Россиян предупредили о сроках подачи налоговых деклараций

Налогоплательщики до 25 апреля должны предоставить ряд квартальных деклараций за первый квартал текущего года, в том числе по налогу на добавленную стоимость... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T02:54:00+03:00

2025-04-03T02:54:00+03:00

2025-04-03T02:54:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Налогоплательщики до 25 апреля должны предоставить ряд квартальных деклараций за первый квартал текущего года, в том числе по налогу на добавленную стоимость (НДС) и прибыль, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Внимание налогоплательщиков должно быть сосредоточено на грядущих сроках. До 25 апреля 2025 года необходимо представить квартальные декларации за первый квартал текущего года: по НДС, налогу на прибыль и расчеты 6-НДФЛ. Индивидуальным предпринимателям, применяющим УСН, предстоит до этой же даты подать годовую декларацию за 2024 год", - сказал он. Говырин отметил, что отчетность по форме 3-НДФЛ за 2024 год физлица должны направить не позднее 30 апреля, но исключение составляют случаи, когда декларация подается исключительно для получения налогового вычета, так как в этом случае она может быть представлена в течение трех лет. "Обращает на себя внимание то, что обязанность по представлению декларации по форме 3-НДФЛ возникает у граждан, получивших доход от продажи имущества, находившегося в их собственности менее минимального предельного срока владения, от сдачи недвижимости в аренду, а также в случае получения доходов из-за рубежа. Для таких случаев действует установленный срок - до 30 апреля. Однако если декларация включает как декларируемый доход, так и заявленные налоговые вычеты, отложить ее подачу нельзя", - рассказал депутат Госдумы. По его словам, действующее законодательство допускает перенос срока представления декларации, если он приходится на выходной или праздничный день, и в таком случае днем окончания срока считается ближайший рабочий день. Он также подчеркнул, что преобладающая часть деклараций теперь представляется в электронном виде, и некоторые формы отчетности в бумажном виде разрешены только при определенных условиях: 6-НДФЛ можно подать на бумаге только компаниям с численностью не более 10 сотрудников. Парламентарий напомнил, что до 1 апреля этого года налогоплательщикам следовало завершить подачу ряда деклараций, в частности, до этой даты организации обязаны были направить годовую отчетность по налогу на прибыль за 2024 год, а работодатели - расчеты 6-НДФЛ за тот же период. Кроме того, он добавил, что также завершен срок сдачи деклараций по налогу на имущество организаций и годового расчета по упрощенной системе налогообложения (УСН) для юридических лиц, и опоздание с подачей этих документов влечет налоговые санкции, включая штрафы и возможные доначисления. "Налоговая кампания в этом году, как и обычно, требует внимательного соблюдения сроков и процедур. Подход налогоплательщика к исполнению своих обязанностей - это не просто формальный акт, а элемент правовой определенности в отношениях с государством. Правильность и своевременность отчетности минимизируют риски возникновения споров, а также лишних затрат на урегулирование последствий просрочки", - заключил Говырин.

https://ria.ru/20250401/samozanyatost-1808134176.html

https://ria.ru/20250331/nalogi-1863562826.html

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экономика, госдума рф, единая россия, россия, налоги