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Наказание за хулиганство против беспомощных могут усилить - РИА Новости, 03.04.2025
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00:54 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/gosduma-2009001438.html
Наказание за хулиганство против беспомощных могут усилить
Наказание за хулиганство против беспомощных могут усилить - РИА Новости, 03.04.2025
Наказание за хулиганство против беспомощных могут усилить
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в верхнюю палату парламента законопроект,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T00:54:00+03:00
2025-04-03T00:54:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в верхнюю палату парламента законопроект, предусматривающий отнесение хулиганских действий по отношению к беременным женщинам, малолетним и беспомощным к дополнительным квалифицирующим признакам с более строгим наказанием, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в часть вторую статьи 213 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по этой части - 7 лет лишения свободы. "Законопроектом предлагается внести в статью 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, согласно которому хулиганство, совершенное в отношении беременной женщины, малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного, будет отнесено к дополнительным квалифицирующим признакам и, соответственно, повлечет более строгое наказание", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что предлагаемая редакция части второй статьи 213 УК РФ направлена на обеспечение защиты наиболее уязвимых категорий граждан. "Идея разработки данной инициативы появилась в ходе обсуждения с журналистским сообществом целого ряда вопиющих фактов, когда наблюдается неадекватное и откровенно хулиганское поведение отдельных граждан по отношению к беззащитным людям - беременным, пожилым, инвалидам, малолетним. Было предложено добавить дополнительные квалифицирующие признаки в статью 213 Уголовного кодекса РФ. Одновременно будет снижен возраст привлечения к ответственности, чтобы и подростки понимали, что их хулиганские действия в отношении уязвимых категорий граждан не останутся безнаказанными, а будут иметь, в том числе, серьезные юридические последствия", - сказал Нилов журналистам.
https://ria.ru/20240705/shtrafy-1957527301.html
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общество, россия, ярослав нилов
Общество, Россия, Ярослав Нилов
Наказание за хулиганство против беспомощных могут усилить

В Госдуму внесут проект о наказании за хулиганство в отношении беспомощных

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в верхнюю палату парламента законопроект, предусматривающий отнесение хулиганских действий по отношению к беременным женщинам, малолетним и беспомощным к дополнительным квалифицирующим признакам с более строгим наказанием, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в часть вторую статьи 213 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по этой части - 7 лет лишения свободы.
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"Законопроектом предлагается внести в статью 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, согласно которому хулиганство, совершенное в отношении беременной женщины, малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного, будет отнесено к дополнительным квалифицирующим признакам и, соответственно, повлечет более строгое наказание", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Уточняется, что предлагаемая редакция части второй статьи 213 УК РФ направлена на обеспечение защиты наиболее уязвимых категорий граждан.
"Идея разработки данной инициативы появилась в ходе обсуждения с журналистским сообществом целого ряда вопиющих фактов, когда наблюдается неадекватное и откровенно хулиганское поведение отдельных граждан по отношению к беззащитным людям - беременным, пожилым, инвалидам, малолетним. Было предложено добавить дополнительные квалифицирующие признаки в статью 213 Уголовного кодекса РФ. Одновременно будет снижен возраст привлечения к ответственности, чтобы и подростки понимали, что их хулиганские действия в отношении уязвимых категорий граждан не останутся безнаказанными, а будут иметь, в том числе, серьезные юридические последствия", - сказал Нилов журналистам.
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ОбществоРоссияЯрослав Нилов
 
 
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