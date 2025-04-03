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Все города Нижегородской области признаны благоприятными для жизни - РИА Новости, 03.04.2025
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Нижегородская область
 
17:47 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/goroda-2009175861.html
Все города Нижегородской области признаны благоприятными для жизни
Все города Нижегородской области признаны благоприятными для жизни - РИА Новости, 03.04.2025
Все города Нижегородской области признаны благоприятными для жизни
Все 28 городов Нижегородской области признаны городами с благоприятной городской средой, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:47:00+03:00
2025-04-03T17:47:00+03:00
нижегородская область
россия
арзамас
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Все 28 городов Нижегородской области признаны городами с благоприятной городской средой, сообщает пресс-служба правительства региона. Минстрой России обнародовал индекс качества городской среды для 1116 городов страны за 2024 год. Индекс формировался по 36 ключевым индикаторам, максимальная возможная оценка — 360 баллов. Города, набравшие более 181 балла, получили статус благоприятных для проживания. "Доля городов с благоприятной средой в России составила 82,4%, в их число вошли и все города Нижегородской области. По итогам 2024 года индекс качества городской среды в Нижегородской области оценен на 235 баллов, что на 34% выше показателя 2019 года", - говорится в сообщении. Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион вошел в десятку лучших по показателям, а баллы выше среднероссийских. "Больше всего баллов среди городов нашей области набрал Арзамас, в своей подгруппе по стране он также один из лучших. Впереди только несколько городов Подмосковья и Великий Новгород", - цитирует Никитина пресс-служба. Глава региона отметил, что общественные пространства, озелененные территории, жилой фонд и вся городская инфраструктура оценивались по критериям безопасности, комфорта, местной идентичности, экологичности, эффективности управления и по соответствию современным потребностям людей. "Они объективно показывают, как меняются наши города: становятся более безопасными, зелеными, доступными для маломобильных граждан, открытыми к инновациям — одним словом, городами, в которых хочется жить и растить детей", - заявил губернатор Нижегородской области. Помимо Арзамаса, высокие показатели также продемонстрировали Саров, Дзержинск и Павлово. Расчет индекса качества городской среды проводился министерством строительства и ЖКХ РФ на основании данных, полученных от регионов, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ. В Минстрое России подчеркнули, что показатели наглядно демонстрируют позитивную динамику и эффективность проведенной работы по улучшению городской среды, увеличению количества зелёных зон, внедрению инновационных решений в проекты благоустройства и повышению доступности среды для маломобильных граждан.
https://ria.ru/20250331/promokompaniya-2008444539.html
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россия, арзамас, глеб никитин
Нижегородская область, Россия, Арзамас, Глеб Никитин
Все города Нижегородской области признаны благоприятными для жизни

Все 28 нижегородских городов признали городами с благоприятной городской средой

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Все 28 городов Нижегородской области признаны городами с благоприятной городской средой, сообщает пресс-служба правительства региона.
Минстрой России обнародовал индекс качества городской среды для 1116 городов страны за 2024 год. Индекс формировался по 36 ключевым индикаторам, максимальная возможная оценка — 360 баллов. Города, набравшие более 181 балла, получили статус благоприятных для проживания.
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"Доля городов с благоприятной средой в России составила 82,4%, в их число вошли и все города Нижегородской области. По итогам 2024 года индекс качества городской среды в Нижегородской области оценен на 235 баллов, что на 34% выше показателя 2019 года", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион вошел в десятку лучших по показателям, а баллы выше среднероссийских.
"Больше всего баллов среди городов нашей области набрал Арзамас, в своей подгруппе по стране он также один из лучших. Впереди только несколько городов Подмосковья и Великий Новгород", - цитирует Никитина пресс-служба.
Глава региона отметил, что общественные пространства, озелененные территории, жилой фонд и вся городская инфраструктура оценивались по критериям безопасности, комфорта, местной идентичности, экологичности, эффективности управления и по соответствию современным потребностям людей.
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"Они объективно показывают, как меняются наши города: становятся более безопасными, зелеными, доступными для маломобильных граждан, открытыми к инновациям — одним словом, городами, в которых хочется жить и растить детей", - заявил губернатор Нижегородской области.
Помимо Арзамаса, высокие показатели также продемонстрировали Саров, Дзержинск и Павлово.
Расчет индекса качества городской среды проводился министерством строительства и ЖКХ РФ на основании данных, полученных от регионов, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ. В Минстрое России подчеркнули, что показатели наглядно демонстрируют позитивную динамику и эффективность проведенной работы по улучшению городской среды, увеличению количества зелёных зон, внедрению инновационных решений в проекты благоустройства и повышению доступности среды для маломобильных граждан.
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