https://ria.ru/20250403/goroda-2009175861.html

Все города Нижегородской области признаны благоприятными для жизни

Все города Нижегородской области признаны благоприятными для жизни - РИА Новости, 03.04.2025

Все города Нижегородской области признаны благоприятными для жизни

Все 28 городов Нижегородской области признаны городами с благоприятной городской средой, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:47:00+03:00

2025-04-03T17:47:00+03:00

2025-04-03T17:47:00+03:00

нижегородская область

россия

арзамас

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Все 28 городов Нижегородской области признаны городами с благоприятной городской средой, сообщает пресс-служба правительства региона. Минстрой России обнародовал индекс качества городской среды для 1116 городов страны за 2024 год. Индекс формировался по 36 ключевым индикаторам, максимальная возможная оценка — 360 баллов. Города, набравшие более 181 балла, получили статус благоприятных для проживания. "Доля городов с благоприятной средой в России составила 82,4%, в их число вошли и все города Нижегородской области. По итогам 2024 года индекс качества городской среды в Нижегородской области оценен на 235 баллов, что на 34% выше показателя 2019 года", - говорится в сообщении. Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион вошел в десятку лучших по показателям, а баллы выше среднероссийских. "Больше всего баллов среди городов нашей области набрал Арзамас, в своей подгруппе по стране он также один из лучших. Впереди только несколько городов Подмосковья и Великий Новгород", - цитирует Никитина пресс-служба. Глава региона отметил, что общественные пространства, озелененные территории, жилой фонд и вся городская инфраструктура оценивались по критериям безопасности, комфорта, местной идентичности, экологичности, эффективности управления и по соответствию современным потребностям людей. "Они объективно показывают, как меняются наши города: становятся более безопасными, зелеными, доступными для маломобильных граждан, открытыми к инновациям — одним словом, городами, в которых хочется жить и растить детей", - заявил губернатор Нижегородской области. Помимо Арзамаса, высокие показатели также продемонстрировали Саров, Дзержинск и Павлово. Расчет индекса качества городской среды проводился министерством строительства и ЖКХ РФ на основании данных, полученных от регионов, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ. В Минстрое России подчеркнули, что показатели наглядно демонстрируют позитивную динамику и эффективность проведенной работы по улучшению городской среды, увеличению количества зелёных зон, внедрению инновационных решений в проекты благоустройства и повышению доступности среды для маломобильных граждан.

https://ria.ru/20250331/promokompaniya-2008444539.html

https://ria.ru/20250321/lyulin-2006487919.html

https://ria.ru/20250314/podderzhka-2004945583.html

россия

арзамас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, арзамас, глеб никитин