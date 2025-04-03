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Дрон ВСУ атаковал Горловку - РИА Новости, 03.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/gorlovka-2009210499.html
Дрон ВСУ атаковал Горловку
Дрон ВСУ атаковал Горловку - РИА Новости, 03.04.2025
Дрон ВСУ атаковал Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T20:44:00+03:00
2025-04-03T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ в 17.30 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250403/mo-2009095053.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, СЦКК
Дрон ВСУ атаковал Горловку

СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирована атака БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, ВСУ в 17.30 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по этому же району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияСЦКК
 
 
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