https://ria.ru/20250403/gorlovka-2009187061.html

При обстреле Горловки ВСУ пострадали два мирных жителя

При обстреле Горловки ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.04.2025

При обстреле Горловки ВСУ пострадали два мирных жителя

В Никитовском районе Горловки два мирных жителя ранены в результате украинского обстрела, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:38:00+03:00

2025-04-03T18:38:00+03:00

2025-04-03T18:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. В Никитовском районе Горловки два мирных жителя ранены в результате украинского обстрела, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате артобстрела жилого массива <...> со стороны украинских террористов ранены два мирных жителя Горловки", — говорится в сообщении. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины ранее сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары дронами, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.

https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009001598.html

https://ria.ru/20250403/ataki-2009085728.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины