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При обстреле Горловки ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 03.04.2025 (обновлено: 18:59 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/gorlovka-2009187061.html
При обстреле Горловки ВСУ пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.04.2025
При обстреле Горловки ВСУ пострадали два мирных жителя
В Никитовском районе Горловки два мирных жителя ранены в результате украинского обстрела, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:38:00+03:00
2025-04-03T18:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. В Никитовском районе Горловки два мирных жителя ранены в результате украинского обстрела, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате артобстрела жилого массива &lt;...&gt; со стороны украинских террористов ранены два мирных жителя Горловки", — говорится в сообщении. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины ранее сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары дронами, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.
https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009001598.html
https://ria.ru/20250403/ataki-2009085728.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
При обстреле Горловки ВСУ пострадали два мирных жителя

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. В Никитовском районе Горловки два мирных жителя ранены в результате украинского обстрела, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате артобстрела жилого массива <...> со стороны украинских террористов ранены два мирных жителя Горловки", — говорится в сообщении.
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Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины ранее сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары дронами, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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