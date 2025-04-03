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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 03.04.2025
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата и выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:24:00+03:00
2025-04-03T18:24:00+03:00
2025-04-03T18:24:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата и выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в четверг в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.55 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ в 16.15 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по этому же району.
https://ria.ru/20250402/gorlovka-2008871649.html
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горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с беспилотника