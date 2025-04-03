https://ria.ru/20250403/gorlovka-2009133599.html
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 03.04.2025
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска впервые с начала суток обстреляли Горловку, выпустив три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в в Telegram-канале... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:38:00+03:00
2025-04-03T15:38:00+03:00
2025-04-03T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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нато
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска впервые с начала суток обстреляли Горловку, выпустив три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250403/mo-2009095053.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, нато, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
СЦКК: ВСУ впервые с начала суток обстреляли Горловку кассетными снарядами