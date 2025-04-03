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Рютте высказался про новые пошлины США против ЕС
Рютте высказался про новые пошлины США против ЕС - РИА Новости, 03.04.2025
Рютте высказался про новые пошлины США против ЕС
Генсек НАТО Марк Рютте на фоне введения США 20-процентных пошлин против ЕС заявил, что главы МИД в Брюсселе в четверг будут обсуждать не эти экономические... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:23:00+03:00
2025-04-03T11:23:00+03:00
2025-04-03T13:20:00+03:00
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введение трампом пошлин на импорт
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на фоне введения США 20-процентных пошлин против ЕС заявил, что главы МИД в Брюсселе в четверг будут обсуждать не эти экономические проблемы, а защиту территории против "угроз России". "Мы сегодня не обсуждаем экономические вопросы, мы обсуждаем защиту нашей территории от России и долгосрочные угрозы", - заявил он на просьбу журналистов прокомментировать введение США пошлин в отношении импорта из ЕС. При этом РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, но отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих границ. Заседание глав МИД стран НАТО проходит в Брюсселе 3 и 4 апреля.
https://ria.ru/20250402/gensek-2008952743.html
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в мире, сша, брюссель, россия, марк рютте, нато, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Брюссель, Россия, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Рютте высказался про новые пошлины США против ЕС
Генсек НАТО Рютте считает, что ЕС угрожают не пошлины США, а якобы Россия