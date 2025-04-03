https://ria.ru/20250403/glavy-2009062597.html

Рютте высказался про новые пошлины США против ЕС

Рютте высказался про новые пошлины США против ЕС - РИА Новости, 03.04.2025

Рютте высказался про новые пошлины США против ЕС

Генсек НАТО Марк Рютте на фоне введения США 20-процентных пошлин против ЕС заявил, что главы МИД в Брюсселе в четверг будут обсуждать не эти экономические... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:23:00+03:00

2025-04-03T11:23:00+03:00

2025-04-03T13:20:00+03:00

в мире

сша

брюссель

россия

марк рютте

нато

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000640324_0:61:2650:1552_1920x0_80_0_0_43506146b644a02a0a3542fd91d98fe3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на фоне введения США 20-процентных пошлин против ЕС заявил, что главы МИД в Брюсселе в четверг будут обсуждать не эти экономические проблемы, а защиту территории против "угроз России". "Мы сегодня не обсуждаем экономические вопросы, мы обсуждаем защиту нашей территории от России и долгосрочные угрозы", - заявил он на просьбу журналистов прокомментировать введение США пошлин в отношении импорта из ЕС. При этом РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, но отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих границ. Заседание глав МИД стран НАТО проходит в Брюсселе 3 и 4 апреля.

https://ria.ru/20250402/gensek-2008952743.html

сша

брюссель

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, брюссель, россия, марк рютте, нато, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт