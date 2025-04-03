Рейтинг@Mail.ru
Рютте высказался про новые пошлины США против ЕС - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 03.04.2025 (обновлено: 13:20 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/glavy-2009062597.html
Рютте высказался про новые пошлины США против ЕС
Рютте высказался про новые пошлины США против ЕС - РИА Новости, 03.04.2025
Рютте высказался про новые пошлины США против ЕС
Генсек НАТО Марк Рютте на фоне введения США 20-процентных пошлин против ЕС заявил, что главы МИД в Брюсселе в четверг будут обсуждать не эти экономические... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:23:00+03:00
2025-04-03T13:20:00+03:00
в мире
сша
брюссель
россия
марк рютте
нато
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000640324_0:61:2650:1552_1920x0_80_0_0_43506146b644a02a0a3542fd91d98fe3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на фоне введения США 20-процентных пошлин против ЕС заявил, что главы МИД в Брюсселе в четверг будут обсуждать не эти экономические проблемы, а защиту территории против "угроз России". "Мы сегодня не обсуждаем экономические вопросы, мы обсуждаем защиту нашей территории от России и долгосрочные угрозы", - заявил он на просьбу журналистов прокомментировать введение США пошлин в отношении импорта из ЕС. При этом РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, но отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих границ. Заседание глав МИД стран НАТО проходит в Брюсселе 3 и 4 апреля.
https://ria.ru/20250402/gensek-2008952743.html
сша
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000640324_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_eacaf444188f62794a7f1b8f7619c373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, брюссель, россия, марк рютте, нато, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Брюссель, Россия, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Рютте высказался про новые пошлины США против ЕС

Генсек НАТО Рютте считает, что ЕС угрожают не пошлины США, а якобы Россия

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на фоне введения США 20-процентных пошлин против ЕС заявил, что главы МИД в Брюсселе в четверг будут обсуждать не эти экономические проблемы, а защиту территории против "угроз России".
"Мы сегодня не обсуждаем экономические вопросы, мы обсуждаем защиту нашей территории от России и долгосрочные угрозы", - заявил он на просьбу журналистов прокомментировать введение США пошлин в отношении импорта из ЕС.
При этом РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, но отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих границ.
Заседание глав МИД стран НАТО проходит в Брюсселе 3 и 4 апреля.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Рютте отказался комментировать учения России и Белоруссии
2 апреля, 17:47
 
В миреСШАБрюссельРоссияМарк РюттеНАТОЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала