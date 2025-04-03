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Валтонен выразила уверенность в выходе стран НАТО из торговой войны с США

Валтонен выразила уверенность в выходе стран НАТО из торговой войны с США - РИА Новости, 03.04.2025

Валтонен выразила уверенность в выходе стран НАТО из торговой войны с США

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о своей уверенности в том, что страны НАТО выйдут из торговой войны, развязанной США после повышения... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:45:00+03:00

2025-04-03T12:45:00+03:00

2025-04-03T13:01:00+03:00

сша

финляндия

дональд трамп

нато

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о своей уверенности в том, что страны НАТО выйдут из торговой войны, развязанной США после повышения пошлин на импорт. "Союзнические отношения внутри НАТО очень сильны, и я полностью уверена, что мы сможем выйти из торговой войны и, надеюсь, достигнем ситуации, когда мы окажемся в еще лучшем положении, чем до повышения пошлин", - приводит слова Валтонен телерадиовещатель Yle. Министр выразила надежду, что введенные пошлины откроют путь к переговорам. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html

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сша, финляндия, дональд трамп, нато, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире