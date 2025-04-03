https://ria.ru/20250403/glava-2009019601.html

Глава Минфина США не может предсказать реакцию рынков на пошлины

Глава Минфина США не может предсказать реакцию рынков на пошлины - РИА Новости, 03.04.2025

Глава Минфина США не может предсказать реакцию рынков на пошлины

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNN признал, что не в состоянии спрогнозировать реакцию фондовых рынков на введённые администрацией... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T05:35:00+03:00

2025-04-03T05:35:00+03:00

2025-04-03T05:35:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

скотт бессент

дональд трамп

уоррен баффет

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNN признал, что не в состоянии спрогнозировать реакцию фондовых рынков на введённые администрацией Дональда Трампа импортные пошлины. "Честно говоря, я не знаю. Не знаю, на каких уровнях начнётся торговля завтра и где закроется рынок", – сказал он. Бессент подчеркнул, что, по его мнению, ключевым ориентиром остаются базовые экономические показатели. "В конце концов, как говорил Уоррен Баффет, в краткосрочной перспективе рынок - это машина для голосования, а в долгосрочной - весы", - добавил он. В среду Трамп подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами. Вашингтон объявил, что пошлины останутся в силе до "устранения угрозы" национальной экономической безопасности.

https://ria.ru/20250403/koreja-2009019322.html

https://ria.ru/20250403/kolumbiya-2009012269.html

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вашингтон (штат), скотт бессент, дональд трамп, уоррен баффет, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире