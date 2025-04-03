https://ria.ru/20250403/germanija-2009131850.html

В Германии оценили ущерб от новых пошлин США

В Германии оценили ущерб от новых пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025

В Германии оценили ущерб от новых пошлин США

Новые американские пошлины могут обойтись Германии убытками в 200 миллиардов евро за четыре года президентства в США Дональда Трампа, для ЕС - в 750 миллиардов... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:31:00+03:00

2025-04-03T15:31:00+03:00

2025-04-03T15:31:00+03:00

сша

германия

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новые американские пошлины могут обойтись Германии убытками в 200 миллиардов евро за четыре года президентства в США Дональда Трампа, для ЕС - в 750 миллиардов евро, свидетельствуют результаты исследования Института экономики Германии (IW). "Совокупный экономический ущерб ФРГ за четыре года пребывания Трампа в должности может составить около 200 миллиардов евро, а ЕС - около 750 миллиардов евро", - сообщается в пресс-релизе IW. Отмечается, что в таком случае ВВП Германии в 2028 году будет примерно на полтора процента ниже, чем без пошлин. По мнению института, ЕС вступил в новую фазу торгового конфликта с США, и пришла пора действовать "с позиции силы". В свою очередь немецкий Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel) прогнозирует, что реальный ВВП Германии сократится примерно на 0,49% в течение года из-за пошлин. Это приведет к экономическому ущербу в размере около 21 миллиарда евро, сообщила газета Handelsblatt. Однако, как считают в IfW, наибольший ущерб пошлины наносят самим США: в краткосрочной перспективе они приведут к падению реального ВВП США на 1,92%. "США сильнее всего бьют по самим себе", - приводит газета слова экономиста Джулиана Хинца. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250403/germanija-2009115324.html

https://ria.ru/20250403/germanija-2009080337.html

https://ria.ru/20250403/ssha-2009106317.html

сша

германия

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сша, германия, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире