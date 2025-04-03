https://ria.ru/20250403/germanija-2009122187.html

Минэкономики Германии предложило создать альянс с Канадой и Мексикой

Минэкономики Германии предложило создать альянс с Канадой и Мексикой - РИА Новости, 03.04.2025

Минэкономики Германии предложило создать альянс с Канадой и Мексикой

В качестве ответа на введенный США пошлины Европа и Германия в частности могли бы создать торговый союз с Канадой и Мексикой, заявил исполняющий обязанности... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:52:00+03:00

2025-04-03T14:52:00+03:00

2025-04-03T14:52:00+03:00

сша

канада

германия

роберт хабек

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. В качестве ответа на введенный США пошлины Европа и Германия в частности могли бы создать торговый союз с Канадой и Мексикой, заявил исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине. "Появляются новые возможности для альянсов, которые мы должны решительно и целенаправленно использовать. На промышленной выставке в Ганновере страной-партнёром была Канада, также присутствовала мощная мексиканская делегация. И когда разговариваешь с ними, становится ясно, что они мыслят так же, как и мы. Таким образом, создание альянса, например, с Канадой и Мексикой — это насущная необходимость", - сказал Хабек журналистам. Он также упомянул, что, вопреки в разницах во взглядах, Южная Корея, Китай и Япония также вместе согласовывают ответ на пошлины США. Президент США Дональд Трамп объявил ранее о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении ЕС составила 20%.

https://ria.ru/20250403/germanija-2009115324.html

сша

канада

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, канада, германия, роберт хабек, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире