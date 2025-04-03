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Минэкономики Германии предложило создать альянс с Канадой и Мексикой
Минэкономики Германии предложило создать альянс с Канадой и Мексикой - РИА Новости, 03.04.2025
Минэкономики Германии предложило создать альянс с Канадой и Мексикой
В качестве ответа на введенный США пошлины Европа и Германия в частности могли бы создать торговый союз с Канадой и Мексикой, заявил исполняющий обязанности... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:52:00+03:00
2025-04-03T14:52:00+03:00
2025-04-03T14:52:00+03:00
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евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. В качестве ответа на введенный США пошлины Европа и Германия в частности могли бы создать торговый союз с Канадой и Мексикой, заявил исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине. "Появляются новые возможности для альянсов, которые мы должны решительно и целенаправленно использовать. На промышленной выставке в Ганновере страной-партнёром была Канада, также присутствовала мощная мексиканская делегация. И когда разговариваешь с ними, становится ясно, что они мыслят так же, как и мы. Таким образом, создание альянса, например, с Канадой и Мексикой — это насущная необходимость", - сказал Хабек журналистам. Он также упомянул, что, вопреки в разницах во взглядах, Южная Корея, Китай и Япония также вместе согласовывают ответ на пошлины США. Президент США Дональд Трамп объявил ранее о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении ЕС составила 20%.
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сша, канада, германия, роберт хабек, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Канада, Германия, Роберт Хабек, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Минэкономики Германии предложило создать альянс с Канадой и Мексикой
Хабек: Германия могли бы создать союз с Канадой и Мексикой после пошлин США