Минэкономики ФРГ сравнило введение новых пошлин США с конфликтом на Украине
Хабек: введение Трампом пошлин сравнимо с началом конфликта на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин по своим последствиям сравнимо с началом конфликта на Украине, соответствующей должна стать и реакция Европейского Союза, заявил исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине.
По его мнению, "это решение, принятое вчера вечером, вполне сопоставимо с началом нынешнего срока (работы немецкого кабмина - ред.), а именно" с началом конфликта на Украине и "угрожающим дефицитом газа, который во многом определил прошлый срок полномочий". "Соответственно, реакция должна быть соразмерной — как по масштабу, так и по решительности", - заявил Хабек журналистам.
По его словам, пошлины существенно повлияют не только на следующий кабмин Германии, но и далеко за пределами страны. Пошлины политик назвал самыми разрушительными за последние 90 лет, а логику Трампа, будто Германия продаёт больше товаров в США, чем США в Германии, – ошибочной, поскольку от глобализации выигрывают все.
Президент США Дональд Трамп объявил ранее о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении ЕС составила 20%.