https://ria.ru/20250403/germanija-2009115324.html

Минэкономики ФРГ сравнило введение новых пошлин США с конфликтом на Украине

Минэкономики ФРГ сравнило введение новых пошлин США с конфликтом на Украине - РИА Новости, 03.04.2025

Минэкономики ФРГ сравнило введение новых пошлин США с конфликтом на Украине

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин по своим последствиям сравнимо с началом конфликта на Украине, соответствующей должна стать и реакция... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:33:00+03:00

2025-04-03T14:33:00+03:00

2025-04-03T14:33:00+03:00

сша

германия

украина

дональд трамп

роберт хабек

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин по своим последствиям сравнимо с началом конфликта на Украине, соответствующей должна стать и реакция Европейского Союза, заявил исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине. По его мнению, "это решение, принятое вчера вечером, вполне сопоставимо с началом нынешнего срока (работы немецкого кабмина - ред.), а именно" с началом конфликта на Украине и "угрожающим дефицитом газа, который во многом определил прошлый срок полномочий". "Соответственно, реакция должна быть соразмерной — как по масштабу, так и по решительности", - заявил Хабек журналистам. По его словам, пошлины существенно повлияют не только на следующий кабмин Германии, но и далеко за пределами страны. Пошлины политик назвал самыми разрушительными за последние 90 лет, а логику Трампа, будто Германия продаёт больше товаров в США, чем США в Германии, – ошибочной, поскольку от глобализации выигрывают все. Президент США Дональд Трамп объявил ранее о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении ЕС составила 20%.

https://ria.ru/20250403/ssha-2009106317.html

сша

германия

украина

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сша, германия, украина, дональд трамп, роберт хабек, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире