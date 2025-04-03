https://ria.ru/20250403/genprokuratura-2009029979.html

Генпрокуратура признала фонд Элтона Джона нежелательным в России

Генпрокуратура признала фонд Элтона Джона нежелательным в России - РИА Новости, 03.04.2025

Генпрокуратура признала фонд Элтона Джона нежелательным в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation, которая с... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T08:37:00+03:00

2025-04-03T08:37:00+03:00

2025-04-03T08:37:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation, которая с начала СВО участвует в очернении России, сообщает надзорное ведомство. "Принято решение о признании нежелательной деятельности неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation. Первоначально организация учреждена в 1992 году в США. В 1993 году – уже в Великобритании – была зарегистрирована еще одна НПО с аналогичным названием. Основатель обеих – британский музыкант Элтон Джон", - говорится в сообщении. По данным Генпрокуратуры, целью деятельности этой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп - приверженцев ЛГБТ*, лиц с наркотической зависимостью, а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами. Отмечается, что в большей степени фонды сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России, заявили в ведомстве. Уточняется, что в России британский фонд плотно сотрудничает с некоммерческими организациями, являющимися иностранными агентами.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250307/npo-2003652644.html

https://ria.ru/20241225/genprokuratura-1991315647.html

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россия, сша, великобритания, элтон джон, генеральная прокуратура рф, общество