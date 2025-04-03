Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура признала фонд Элтона Джона нежелательным в России - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/genprokuratura-2009029979.html
Генпрокуратура признала фонд Элтона Джона нежелательным в России
Генпрокуратура признала фонд Элтона Джона нежелательным в России - РИА Новости, 03.04.2025
Генпрокуратура признала фонд Элтона Джона нежелательным в России
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation, которая с... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T08:37:00+03:00
2025-04-03T08:37:00+03:00
россия
сша
великобритания
элтон джон
генеральная прокуратура рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ad75de6cd4dcc64a2ce964e81640c8.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation, которая с начала СВО участвует в очернении России, сообщает надзорное ведомство. "Принято решение о признании нежелательной деятельности неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation. Первоначально организация учреждена в 1992 году в США. В 1993 году – уже в Великобритании – была зарегистрирована еще одна НПО с аналогичным названием. Основатель обеих – британский музыкант Элтон Джон", - говорится в сообщении. По данным Генпрокуратуры, целью деятельности этой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп - приверженцев ЛГБТ*, лиц с наркотической зависимостью, а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами. Отмечается, что в большей степени фонды сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России, заявили в ведомстве. Уточняется, что в России британский фонд плотно сотрудничает с некоммерческими организациями, являющимися иностранными агентами.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250307/npo-2003652644.html
https://ria.ru/20241225/genprokuratura-1991315647.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a36166aa0590edb8570652464b80f37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, великобритания, элтон джон, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, США, Великобритания, Элтон Джон, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Генпрокуратура признала фонд Элтона Джона нежелательным в России

ГП признала деятельность организации Elton John AIDS Foundation нежелательной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation, которая с начала СВО участвует в очернении России, сообщает надзорное ведомство.
"Принято решение о признании нежелательной деятельности неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation. Первоначально организация учреждена в 1992 году в США. В 1993 году – уже в Великобритании – была зарегистрирована еще одна НПО с аналогичным названием. Основатель обеих – британский музыкант Элтон Джон", - говорится в сообщении.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной в России
7 марта, 15:42
По данным Генпрокуратуры, целью деятельности этой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп - приверженцев ЛГБТ*, лиц с наркотической зависимостью, а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами.
Отмечается, что в большей степени фонды сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России, заявили в ведомстве.
Уточняется, что в России британский фонд плотно сотрудничает с некоммерческими организациями, являющимися иностранными агентами.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Здание Генеральной прокуратуры РФ в ночной подсветке - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В России признали нежелательной деятельность "Хельсинкского комитета"*
25 декабря 2024, 18:33
 
РоссияСШАВеликобританияЭлтон ДжонГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала