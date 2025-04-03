Генпрокуратура признала фонд Элтона Джона нежелательным в России
ГП признала деятельность организации Elton John AIDS Foundation нежелательной
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation, которая с начала СВО участвует в очернении России, сообщает надзорное ведомство.
"Принято решение о признании нежелательной деятельности неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation. Первоначально организация учреждена в 1992 году в США. В 1993 году – уже в Великобритании – была зарегистрирована еще одна НПО с аналогичным названием. Основатель обеих – британский музыкант Элтон Джон", - говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, целью деятельности этой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп - приверженцев ЛГБТ*, лиц с наркотической зависимостью, а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами.
Отмечается, что в большей степени фонды сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России, заявили в ведомстве.
Уточняется, что в России британский фонд плотно сотрудничает с некоммерческими организациями, являющимися иностранными агентами.
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