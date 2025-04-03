https://ria.ru/20250403/gendirektor-2009092484.html

Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США

Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США - РИА Новости, 03.04.2025

Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выступит в четверг с заявлением в связи с пошлинами, объявленными президентом США РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:22:00+03:00

2025-04-03T13:22:00+03:00

2025-04-03T13:22:00+03:00

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дональд трамп

нгози оконджо-ивеала

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выступит в четверг с заявлением в связи с пошлинами, объявленными президентом США Дональдом Трампом, заявили РИА Новости в пресс-службе ВТО. "Мы пока не комментируем объявленные вчера меры. Однако наш генеральный директор, как ожидается, выступит с заявлением позже в четверг", - ответили в пресс-службе на просьбу прокомментировать новые меры США. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html

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сша, дональд трамп, нгози оконджо-ивеала, всемирная торговая организация (вто), в мире