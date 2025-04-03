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Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США - РИА Новости, 03.04.2025
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13:22 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/gendirektor-2009092484.html
Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США
Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США - РИА Новости, 03.04.2025
Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выступит в четверг с заявлением в связи с пошлинами, объявленными президентом США РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:22:00+03:00
2025-04-03T13:22:00+03:00
сша
дональд трамп
нгози оконджо-ивеала
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выступит в четверг с заявлением в связи с пошлинами, объявленными президентом США Дональдом Трампом, заявили РИА Новости в пресс-службе ВТО. "Мы пока не комментируем объявленные вчера меры. Однако наш генеральный директор, как ожидается, выступит с заявлением позже в четверг", - ответили в пресс-службе на просьбу прокомментировать новые меры США. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
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сша, дональд трамп, нгози оконджо-ивеала, всемирная торговая организация (вто), в мире
США, Дональд Трамп, Нгози Оконджо-Ивеала, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Гендиректор ВТО выступит с заявлением в связи с пошлинами, объявленными США

Гендиректор ВТО Оконджо-Ивеала выступит с заявлением из-за новых пошлин США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выступит в четверг с заявлением в связи с пошлинами, объявленными президентом США Дональдом Трампом, заявили РИА Новости в пресс-службе ВТО.
"Мы пока не комментируем объявленные вчера меры. Однако наш генеральный директор, как ожидается, выступит с заявлением позже в четверг", - ответили в пресс-службе на просьбу прокомментировать новые меры США.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами
Вчера, 11:58
 
СШАДональд ТрампНгози Оконджо-ИвеалаВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
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