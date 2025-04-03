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ГД приняла в I чтении проект о привлечении к ответственности за клевету - РИА Новости, 03.04.2025
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05:53 03.04.2025 (обновлено: 06:02 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/gd-2009020753.html
ГД приняла в I чтении проект о привлечении к ответственности за клевету
ГД приняла в I чтении проект о привлечении к ответственности за клевету - РИА Новости, 03.04.2025
ГД приняла в I чтении проект о привлечении к ответственности за клевету
Госдума приняла в I чтении законопроект Верховного суда о переводе уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:53:00+03:00
2025-04-03T06:02:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 3 апр РИА Новости. Госдума приняла в I чтении законопроект Верховного суда о переводе уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения.Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но при этом их нельзя закрыть по примирению сторон.При частном порядке уголовного преследования пострадавшему от клеветы приходится доказывать события и другие обстоятельства преступления. При этом у него есть право и обязанность самостоятельно поддерживать обвинение в суде. Тем не менее неявка пострадавшего без уважительной причины в суд приведет к прекращению уголовного дела по реабилитирующему основанию. Если подсудимого оправдают, суд может взыскать процессуальные издержки полностью с того, чья жалоба привела к судебному производству, а при прекращении дела по примирению сторон издержки взыскиваются с одной или обеих сторон.По делам публичного и частно-публичного обвинения в таких случаях издержки оплачивает тот, против кого прекращается уголовное дело или уголовное преследование, либо их возмещают за счет федерального бюджета.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
ГД приняла в I чтении проект о привлечении к ответственности за клевету

ГД одобрила проект порядка привлечения к ответственности за бытовую клевету

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр РИА Новости. Госдума приняла в I чтении законопроект Верховного суда о переводе уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения.
Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но при этом их нельзя закрыть по примирению сторон.
При частном порядке уголовного преследования пострадавшему от клеветы приходится доказывать события и другие обстоятельства преступления. При этом у него есть право и обязанность самостоятельно поддерживать обвинение в суде. Тем не менее неявка пострадавшего без уважительной причины в суд приведет к прекращению уголовного дела по реабилитирующему основанию.
Если подсудимого оправдают, суд может взыскать процессуальные издержки полностью с того, чья жалоба привела к судебному производству, а при прекращении дела по примирению сторон издержки взыскиваются с одной или обеих сторон.
По делам публичного и частно-публичного обвинения в таких случаях издержки оплачивает тот, против кого прекращается уголовное дело или уголовное преследование, либо их возмещают за счет федерального бюджета.
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