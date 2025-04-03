Европе будет сложно подготовиться к следующей зиме, заявил "Газпром"
Газпром: Европе будет сложно основательно подготовиться к следующей зиме
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Европе будет сложно наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) летом и подготовиться к следующей зиме, сообщил "Газпром" в Telegram-канале.
"Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно", — говорится в релизе.
Фицо назвал ситуацию с газом в Европе абсурдной
3 марта, 20:14
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 31 марта запасы газа в европейских ПХГ снизились до 34,3 миллиарда кубометров — это одна треть от объема хранилищ и на 25,3 миллиарда меньше, чем год назад.
В "Газпроме" отметили, что Европа к концу первого квартала отобрала из подземных хранилищ газа уже 62,9 миллиарда кубометров газа.
"Это на 25,2 миллиарда кубометров больше закачанного предыдущим летом объема — максимальное превышение за историю наблюдений", — заявили в компании.
При этом среднесуточный темп отбора газа из хранилищ в этом сезоне стал вторым по величине. Он уступает только показателю 2017/2018 годов, когда в Европу пришли аномальные морозы. В этот раз европейские страны с климатическими вызовами не сталкивались, указано в публикации.
Нетто-отбор газа в марте на 40,9% превысил показатель марта прошлого года, подсчитали в "Газпроме".
Сильнее других к концу первого квартала растратили запасы Германия, Нидерланды и Франция, которые входят в пятерку стран с наибольшим объемом хранилищ газа в Европе. Если на начало сезона заполненность их ПХГ уверенно превышала 90%, то на 31 марта она упала до 28,7%, 21,1% и 25% соответственно, добавили в компании.