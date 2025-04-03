https://ria.ru/20250403/gazprmo-2009077704.html

Европе будет сложно подготовиться к следующей зиме, заявил "Газпром"

Европе будет сложно подготовиться к следующей зиме, заявил "Газпром" - РИА Новости, 03.04.2025

Европе будет сложно подготовиться к следующей зиме, заявил "Газпром"

Европе будет сложно наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) летом и подготовиться к следующей зиме, сообщил "Газпром" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:22:00+03:00

2025-04-03T12:22:00+03:00

2025-04-03T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Европе будет сложно наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) летом и подготовиться к следующей зиме, сообщил "Газпром" в Telegram-канале."Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно", — говорится в релизе.По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 31 марта запасы газа в европейских ПХГ снизились до 34,3 миллиарда кубометров — это одна треть от объема хранилищ и на 25,3 миллиарда меньше, чем год назад.В "Газпроме" отметили, что Европа к концу первого квартала отобрала из подземных хранилищ газа уже 62,9 миллиарда кубометров газа."Это на 25,2 миллиарда кубометров больше закачанного предыдущим летом объема — максимальное превышение за историю наблюдений", — заявили в компании.При этом среднесуточный темп отбора газа из хранилищ в этом сезоне стал вторым по величине. Он уступает только показателю 2017/2018 годов, когда в Европу пришли аномальные морозы. В этот раз европейские страны с климатическими вызовами не сталкивались, указано в публикации.Нетто-отбор газа в марте на 40,9% превысил показатель марта прошлого года, подсчитали в "Газпроме".Сильнее других к концу первого квартала растратили запасы Германия, Нидерланды и Франция, которые входят в пятерку стран с наибольшим объемом хранилищ газа в Европе. Если на начало сезона заполненность их ПХГ уверенно превышала 90%, то на 31 марта она упала до 28,7%, 21,1% и 25% соответственно, добавили в компании.

https://ria.ru/20250303/evropa-2002843777.html

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газпром, европа, экономика, в мире, германия, нидерланды