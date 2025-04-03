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Европе будет сложно подготовиться к следующей зиме, заявил "Газпром" - РИА Новости, 03.04.2025
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12:22 03.04.2025 (обновлено: 16:23 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/gazprmo-2009077704.html
Европе будет сложно подготовиться к следующей зиме, заявил "Газпром"
Европе будет сложно подготовиться к следующей зиме, заявил "Газпром" - РИА Новости, 03.04.2025
Европе будет сложно подготовиться к следующей зиме, заявил "Газпром"
Европе будет сложно наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) летом и подготовиться к следующей зиме, сообщил "Газпром" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:22:00+03:00
2025-04-03T16:23:00+03:00
газпром
европа
экономика
в мире
германия
нидерланды
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Европе будет сложно наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) летом и подготовиться к следующей зиме, сообщил "Газпром" в Telegram-канале."Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно", — говорится в релизе.По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 31 марта запасы газа в европейских ПХГ снизились до 34,3 миллиарда кубометров — это одна треть от объема хранилищ и на 25,3 миллиарда меньше, чем год назад.В "Газпроме" отметили, что Европа к концу первого квартала отобрала из подземных хранилищ газа уже 62,9 миллиарда кубометров газа."Это на 25,2 миллиарда кубометров больше закачанного предыдущим летом объема — максимальное превышение за историю наблюдений", — заявили в компании.При этом среднесуточный темп отбора газа из хранилищ в этом сезоне стал вторым по величине. Он уступает только показателю 2017/2018 годов, когда в Европу пришли аномальные морозы. В этот раз европейские страны с климатическими вызовами не сталкивались, указано в публикации.Нетто-отбор газа в марте на 40,9% превысил показатель марта прошлого года, подсчитали в "Газпроме".Сильнее других к концу первого квартала растратили запасы Германия, Нидерланды и Франция, которые входят в пятерку стран с наибольшим объемом хранилищ газа в Европе. Если на начало сезона заполненность их ПХГ уверенно превышала 90%, то на 31 марта она упала до 28,7%, 21,1% и 25% соответственно, добавили в компании.
https://ria.ru/20250303/evropa-2002843777.html
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газпром, европа, экономика, в мире, германия, нидерланды
Газпром, Европа, Экономика, В мире, Германия, Нидерланды
Европе будет сложно подготовиться к следующей зиме, заявил "Газпром"

Газпром: Европе будет сложно основательно подготовиться к следующей зиме

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Европе будет сложно наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) летом и подготовиться к следующей зиме, сообщил "Газпром" в Telegram-канале.
"Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно", — говорится в релизе.
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По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 31 марта запасы газа в европейских ПХГ снизились до 34,3 миллиарда кубометров — это одна треть от объема хранилищ и на 25,3 миллиарда меньше, чем год назад.
В "Газпроме" отметили, что Европа к концу первого квартала отобрала из подземных хранилищ газа уже 62,9 миллиарда кубометров газа.
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"Это на 25,2 миллиарда кубометров больше закачанного предыдущим летом объема — максимальное превышение за историю наблюдений", — заявили в компании.
При этом среднесуточный темп отбора газа из хранилищ в этом сезоне стал вторым по величине. Он уступает только показателю 2017/2018 годов, когда в Европу пришли аномальные морозы. В этот раз европейские страны с климатическими вызовами не сталкивались, указано в публикации.
Нетто-отбор газа в марте на 40,9% превысил показатель марта прошлого года, подсчитали в "Газпроме".
Сильнее других к концу первого квартала растратили запасы Германия, Нидерланды и Франция, которые входят в пятерку стран с наибольшим объемом хранилищ газа в Европе. Если на начало сезона заполненность их ПХГ уверенно превышала 90%, то на 31 марта она упала до 28,7%, 21,1% и 25% соответственно, добавили в компании.
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