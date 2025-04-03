https://ria.ru/20250403/ganchev-2009192753.html
Ганчев рассказал, как ВСУ получают "по зубам" в Харьковской области
Ганчев рассказал, как ВСУ получают "по зубам" в Харьковской области - РИА Новости, 03.04.2025
Ганчев рассказал, как ВСУ получают "по зубам" в Харьковской области
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:02:00+03:00
2025-04-03T19:02:00+03:00
2025-04-03T19:28:00+03:00
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Продолжаются бои на Харьковском направлении на всех участках. Противник предпринимает попытки контратаковать — получает по зубам регулярно. Такая же ситуация наблюдается на севере территории, но желаемого результата достичь у них не получается", — рассказал он. При этом, как подчеркнул глава региона, на оккупированной части области украинские военные занимаются мародерством. Они выносят все, что могут, из пустующих квартир, а также насильно выгоняют людей из их домов. "Активно враг взялся за террор мирного населения подконтрольной ВС России территории Харьковщины: гражданские объекты подвергаются постоянным обстрелам, разрушаются дома людей", — добавил Ганчев. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250331/harkov-2008362440.html
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Ганчев рассказал, как ВСУ получают "по зубам" в Харьковской области
Ганчев сообщил, что ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области