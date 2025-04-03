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Ганчев рассказал, как ВСУ получают "по зубам" в Харьковской области - РИА Новости, 03.04.2025
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19:02 03.04.2025 (обновлено: 19:28 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ganchev-2009192753.html
Ганчев рассказал, как ВСУ получают "по зубам" в Харьковской области
Ганчев рассказал, как ВСУ получают "по зубам" в Харьковской области - РИА Новости, 03.04.2025
Ганчев рассказал, как ВСУ получают "по зубам" в Харьковской области
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:02:00+03:00
2025-04-03T19:28:00+03:00
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
виталий ганчев
украина
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Продолжаются бои на Харьковском направлении на всех участках. Противник предпринимает попытки контратаковать — получает по зубам регулярно. Такая же ситуация наблюдается на севере территории, но желаемого результата достичь у них не получается", — рассказал он. При этом, как подчеркнул глава региона, на оккупированной части области украинские военные занимаются мародерством. Они выносят все, что могут, из пустующих квартир, а также насильно выгоняют людей из их домов. "Активно враг взялся за террор мирного населения подконтрольной ВС России территории Харьковщины: гражданские объекты подвергаются постоянным обстрелам, разрушаются дома людей", — добавил Ганчев. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250331/harkov-2008362440.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, виталий ганчев, украина, вооруженные силы рф, россия
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Ганчев, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия
Ганчев рассказал, как ВСУ получают "по зубам" в Харьковской области

Ганчев сообщил, что ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"Продолжаются бои на Харьковском направлении на всех участках. Противник предпринимает попытки контратаковать — получает по зубам регулярно. Такая же ситуация наблюдается на севере территории, но желаемого результата достичь у них не получается", — рассказал он.
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При этом, как подчеркнул глава региона, на оккупированной части области украинские военные занимаются мародерством. Они выносят все, что могут, из пустующих квартир, а также насильно выгоняют людей из их домов.
"Активно враг взялся за террор мирного населения подконтрольной ВС России территории Харьковщины: гражданские объекты подвергаются постоянным обстрелам, разрушаются дома людей", — добавил Ганчев.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ миреВиталий ГанчевУкраинаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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