На Филиппинах арестовали блогера Здоровецкого
На Филиппинах арестовали блогера Здоровецкого за оскорбительное поведение
© Фото : Бюро иммиграции Филиппин Арестованный на Филиппинах видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий
© Фото : Бюро иммиграции Филиппин
Арестованный на Филиппинах видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бюро иммиграции Филиппин арестовало видеоблогера российского происхождения Виталия Здоровецкого за оскорбительное поведение по отношению к местным жителям, сообщило ведомство в четверг на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
"Бюро иммиграции арестовало российского блогера за преследование филиппинцев в BGC (Bonifacio Global City, район в городе Тагиг - ред.)", - сказано в сообщении, к которому прикреплена фотография задержанного россиянина.
По данным местных СМИ, 33-летний блогер был арестован после того, как в начале недели в своей прямой трансляции он схватил охранника за фуражку, попытался отобрать пистолет у другого охранника и угрожал ограбить женщину. На данный момент Здоровецкий находится под стражей в следственном изоляторе и ожидает депортации.
"Преследованию и деструктивному поведению нет места в нашем обществе, и мы незамедлительно примем меры против нарушителей… Филиппины принимают гостей со всего мира, но те, кто злоупотребляет нашим гостеприимством и нарушает наши законы, будут привлечены к ответственности", - приводит газета Inquirer слова комиссара по вопросам иммиграции Джоэля Виадо.
Виталий Здоровецкий - видеоблогер, известный своими розыгрышами. Так, в 2022 году во время матча Аргентина-Нидерланды чемпионата мира по футболу он выбежал на поле с голым торсом, на котором было написано Vitaly the Goat ("Виталий - козел"). Свои видео Здоровецкий публикует на различных платформах, на YouTube у него более 10 миллионов подписчиков.
* компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ