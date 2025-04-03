https://ria.ru/20250403/filippiny-2009129047.html

На Филиппинах арестовали блогера Здоровецкого

На Филиппинах арестовали блогера Здоровецкого - РИА Новости, 03.04.2025

На Филиппинах арестовали блогера Здоровецкого

Бюро иммиграции Филиппин арестовало видеоблогера российского происхождения Виталия Здоровецкого за оскорбительное поведение по отношению к местным жителям,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:19:00+03:00

2025-04-03T15:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бюро иммиграции Филиппин арестовало видеоблогера российского происхождения Виталия Здоровецкого за оскорбительное поведение по отношению к местным жителям, сообщило ведомство в четверг на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). "Бюро иммиграции арестовало российского блогера за преследование филиппинцев в BGC (Bonifacio Global City, район в городе Тагиг - ред.)", - сказано в сообщении, к которому прикреплена фотография задержанного россиянина. По данным местных СМИ, 33-летний блогер был арестован после того, как в начале недели в своей прямой трансляции он схватил охранника за фуражку, попытался отобрать пистолет у другого охранника и угрожал ограбить женщину. На данный момент Здоровецкий находится под стражей в следственном изоляторе и ожидает депортации. "Преследованию и деструктивному поведению нет места в нашем обществе, и мы незамедлительно примем меры против нарушителей… Филиппины принимают гостей со всего мира, но те, кто злоупотребляет нашим гостеприимством и нарушает наши законы, будут привлечены к ответственности", - приводит газета Inquirer слова комиссара по вопросам иммиграции Джоэля Виадо. Виталий Здоровецкий - видеоблогер, известный своими розыгрышами. Так, в 2022 году во время матча Аргентина-Нидерланды чемпионата мира по футболу он выбежал на поле с голым торсом, на котором было написано Vitaly the Goat ("Виталий - козел"). Свои видео Здоровецкий публикует на различных платформах, на YouTube у него более 10 миллионов подписчиков.* компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ

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филиппины, россия, youtube, в мире