https://ria.ru/20250403/fas-2009120520.html

В России может подняться сумма сбора за возврат ж/д билетов

В России может подняться сумма сбора за возврат ж/д билетов - РИА Новости, 03.04.2025

В России может подняться сумма сбора за возврат ж/д билетов

ФАС предложила установить сбор в размере до десяти процентов от стоимости за возврат билетов в поездах дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:49:00+03:00

2025-04-03T14:49:00+03:00

2025-04-03T15:00:00+03:00

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ржд

общество

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. ФАС предложила установить сбор в размере до десяти процентов от стоимости за возврат билетов в поездах дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. "ФАС разработала проект постановления, который предлагает установить для перевозок в поездах дальнего следования предельно максимальный сбор в размере 10% от стоимости проездного документа. Такой подход обеспечит гибкость при взимании сбора за оформление возврата денег за неиспользованные проездные и перевозочные документы — билеты. Перевозчики смогут устанавливать сбор за возврат в пределах от 0% до 10% от стоимости билета", — говорится в материале. Как следует из информации на сайте РЖД, сейчас этот сбор, установленный Федеральной антимонопольной службой составляет 3 рубля 20 копеек за каждое место.Отмечается, что с новым постановлением удастся решить проблему доступности железнодорожных билетов. Кроме того, оно позволит существенно снизить риски возврата билетов посредниками.

https://ria.ru/20250305/fas-2003306619.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ржд, общество