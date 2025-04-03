https://ria.ru/20250403/evrosoyuz-2009038552.html
Главе дипломатии ЕС задали вопрос о приехавших в Варшаву министрах обороны
Главе дипломатии ЕС задали вопрос о приехавших в Варшаву министрах обороны - РИА Новости, 03.04.2025
Главе дипломатии ЕС задали вопрос о приехавших в Варшаву министрах обороны
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что "не считала" министров обороны европейских стран, прибывших в Варшаву на неформальную встречу Совета ЕС по обороне... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:53:00+03:00
2025-04-03T09:53:00+03:00
2025-04-03T09:53:00+03:00
в мире
варшава
польша
кайя каллас
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860200492_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2d20eeb09b9facf01ee7db33384c3a6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что "не считала" министров обороны европейских стран, прибывших в Варшаву на неформальную встречу Совета ЕС по обороне под председательством Польши. "Я не знаю число, вчера я видела много министров, я их, честно говоря, не считала. Но у нас есть разные форматы, я потом еду на встречу в НАТО на заседание глав МИД. У нас много всего происходит, и это очень важно", - попыталась она ответить на вопрос австрийских журналистов о том, какой сигнал подает ЕС миру, если на встречу глав Минобороны приехали только десять министров из 27 стран-членов.
https://ria.ru/20250228/kallas-2002108025.html
варшава
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860200492_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0387a5661d9b23abd9345455f914cc0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, польша, кайя каллас, евросоюз, нато
В мире, Варшава, Польша, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО
Главе дипломатии ЕС задали вопрос о приехавших в Варшаву министрах обороны
Каллас не считала приехавших на встречу в Варшаву министров обороны стран ЕС