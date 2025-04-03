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Главе дипломатии ЕС задали вопрос о приехавших в Варшаву министрах обороны - РИА Новости, 03.04.2025
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09:53 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/evrosoyuz-2009038552.html
Главе дипломатии ЕС задали вопрос о приехавших в Варшаву министрах обороны
Главе дипломатии ЕС задали вопрос о приехавших в Варшаву министрах обороны - РИА Новости, 03.04.2025
Главе дипломатии ЕС задали вопрос о приехавших в Варшаву министрах обороны
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что "не считала" министров обороны европейских стран, прибывших в Варшаву на неформальную встречу Совета ЕС по обороне... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:53:00+03:00
2025-04-03T09:53:00+03:00
в мире
варшава
польша
кайя каллас
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что "не считала" министров обороны европейских стран, прибывших в Варшаву на неформальную встречу Совета ЕС по обороне под председательством Польши. "Я не знаю число, вчера я видела много министров, я их, честно говоря, не считала. Но у нас есть разные форматы, я потом еду на встречу в НАТО на заседание глав МИД. У нас много всего происходит, и это очень важно", - попыталась она ответить на вопрос австрийских журналистов о том, какой сигнал подает ЕС миру, если на встречу глав Минобороны приехали только десять министров из 27 стран-членов.
https://ria.ru/20250228/kallas-2002108025.html
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в мире, варшава, польша, кайя каллас, евросоюз, нато
В мире, Варшава, Польша, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО
Главе дипломатии ЕС задали вопрос о приехавших в Варшаву министрах обороны

Каллас не считала приехавших на встречу в Варшаву министров обороны стран ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что "не считала" министров обороны европейских стран, прибывших в Варшаву на неформальную встречу Совета ЕС по обороне под председательством Польши.
"Я не знаю число, вчера я видела много министров, я их, честно говоря, не считала. Но у нас есть разные форматы, я потом еду на встречу в НАТО на заседание глав МИД. У нас много всего происходит, и это очень важно", - попыталась она ответить на вопрос австрийских журналистов о том, какой сигнал подает ЕС миру, если на встречу глав Минобороны приехали только десять министров из 27 стран-членов.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Мы боимся". Каллас сделала заявление о России
28 февраля, 08:41
 
В миреВаршаваПольшаКайя КалласЕвросоюзНАТО
 
 
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