https://ria.ru/20250403/evrosoyuz-2009038552.html

Главе дипломатии ЕС задали вопрос о приехавших в Варшаву министрах обороны

Главе дипломатии ЕС задали вопрос о приехавших в Варшаву министрах обороны - РИА Новости, 03.04.2025

Главе дипломатии ЕС задали вопрос о приехавших в Варшаву министрах обороны

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что "не считала" министров обороны европейских стран, прибывших в Варшаву на неформальную встречу Совета ЕС по обороне... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T09:53:00+03:00

2025-04-03T09:53:00+03:00

2025-04-03T09:53:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что "не считала" министров обороны европейских стран, прибывших в Варшаву на неформальную встречу Совета ЕС по обороне под председательством Польши. "Я не знаю число, вчера я видела много министров, я их, честно говоря, не считала. Но у нас есть разные форматы, я потом еду на встречу в НАТО на заседание глав МИД. У нас много всего происходит, и это очень важно", - попыталась она ответить на вопрос австрийских журналистов о том, какой сигнал подает ЕС миру, если на встречу глав Минобороны приехали только десять министров из 27 стран-членов.

https://ria.ru/20250228/kallas-2002108025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, варшава, польша, кайя каллас, евросоюз, нато