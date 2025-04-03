https://ria.ru/20250403/evrosoyuz-2009025423.html

ЕС точно проиграет в таможенной войне с США, заявил венгерский эксперт

ЕС точно проиграет в таможенной войне с США, заявил венгерский эксперт - РИА Новости, 03.04.2025

ЕС точно проиграет в таможенной войне с США, заявил венгерский эксперт

Евросоюз однозначно проиграет в таможенной войне с США, и в возможном крахе европейской экономики будет виноват сам, поскольку ранее принимал недальновидные... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T07:14:00+03:00

2025-04-03T07:14:00+03:00

2025-04-03T07:14:00+03:00

сша

россия

китай

дональд трамп

виктор орбан

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Евросоюз однозначно проиграет в таможенной войне с США, и в возможном крахе европейской экономики будет виноват сам, поскольку ранее принимал недальновидные решения, такие как санкции против России и таможенные тарифы против китайских товаров, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Президент США Дональд Трамп в среду подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". "Проигравшим в этой таможенной войне точно будет Евросоюз. Трамп защищает американские интересы, он хочет, чтобы американцы ездили на американских машинах, и поэтому начал эту войну пошлин, чтобы сократить количество немецких и японских машин в США... Но ЕС сам принимал глупые и плохие решения, такие как санкции против РФ, фокусировался не на экономике и сильных странах-членах, а на леволиберальной идеологии и ЛГБТ (ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ). Мы уже сильно экономически отстали от США и Азии", - сказал Шпётле. По его словам, повышенные тарифы являются также "своеобразной местью" Трампа европейским странам, которые в ходе президентской предвыборной кампании в США демонстрировали враждебное отношение к нему. Эксперт также напомнил, что под влиянием прошлой администрации Белого дома Евросоюз ввел высокие пошлины на импорт автомобилей из Китая и получил в ответ зеркальные меры. "В результате ЕС по сути остался один: не может торговать ни с Китаем, ни с США, а с Россией не хочет. Остается только маленький внутренний рынок", - сказал он. "А если ЕС параллельно ещё и будет пытаться принять Украину, то тогда точно его можно потихоньку хоронить. Европейская экономика будет полностью разрушена, причем руками самого ЕС", - отметил Шпётле. Аналитик также добавил, что, благодаря хорошим личным отношениям венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Трампом, у Венгрии есть шанс избежать высоких тарифов, и это заслуга "прагматичной венгерской политики", которая выражается в том, что у страны "нет врагов, только союзники и партнеры".

https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009023397.html

сша

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, китай, дональд трамп, виктор орбан, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире