ЕС точно проиграет в таможенной войне с США, заявил венгерский эксперт
Политолог Шпетле: ЕС проиграет в таможенной войне с США, и виноват в этом сам
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Евросоюз однозначно проиграет в таможенной войне с США, и в возможном крахе европейской экономики будет виноват сам, поскольку ранее принимал недальновидные решения, такие как санкции против России и таможенные тарифы против китайских товаров, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".
Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС
26 февраля, 20:53
"Проигравшим в этой таможенной войне точно будет Евросоюз. Трамп защищает американские интересы, он хочет, чтобы американцы ездили на американских машинах, и поэтому начал эту войну пошлин, чтобы сократить количество немецких и японских машин в США... Но ЕС сам принимал глупые и плохие решения, такие как санкции против РФ, фокусировался не на экономике и сильных странах-членах, а на леволиберальной идеологии и ЛГБТ (ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ). Мы уже сильно экономически отстали от США и Азии", - сказал Шпётле.
По его словам, повышенные тарифы являются также "своеобразной местью" Трампа европейским странам, которые в ходе президентской предвыборной кампании в США демонстрировали враждебное отношение к нему.
Эксперт также напомнил, что под влиянием прошлой администрации Белого дома Евросоюз ввел высокие пошлины на импорт автомобилей из Китая и получил в ответ зеркальные меры. "В результате ЕС по сути остался один: не может торговать ни с Китаем, ни с США, а с Россией не хочет. Остается только маленький внутренний рынок", - сказал он.
"А если ЕС параллельно ещё и будет пытаться принять Украину, то тогда точно его можно потихоньку хоронить. Европейская экономика будет полностью разрушена, причем руками самого ЕС", - отметил Шпётле.
Аналитик также добавил, что, благодаря хорошим личным отношениям венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Трампом, у Венгрии есть шанс избежать высоких тарифов, и это заслуга "прагматичной венгерской политики", которая выражается в том, что у страны "нет врагов, только союзники и партнеры".