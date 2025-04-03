Европа запросила у США гиперзвуковые ракеты большой дальности
Каволи: Европа запросила размещение гиперзвуковых ракет большой дальности
© Фото : U.S. NavyИспытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях
© Фото : U.S. Navy
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Европа запросила размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, сообщил командующий европейским командованием США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
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"Есть запрос о размещении одной в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме", — заявил он на слушаниях в профильном комитете сената.
Речь шла о гиперзвуковых ракетах большой дальности. По словам генерала, специальная группа в Пентагоне по дальнобойным вооружениям располагает несколькими подобными системами в разных видах вооруженных сил.
Соглашение прекратило действие 2 августа того же года.
Как подчеркивал в июле прошлого года президент Владимир Путин, Россия считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности после выхода США из ДРСМД и заявлений о том, что они приступают к созданию такого оружия.
Глава государства напомнил, что Москва ввела мораторий на возможное размещение своих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в других регионах мира.
В соответствии с ДРСМД стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (1001-5500 километров) и меньшей дальности (500-1000 километров), а также пусковые установки для них.
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