https://ria.ru/20250403/evropa-2009217887.html

Европа запросила у США гиперзвуковые ракеты большой дальности

Европа запросила у США гиперзвуковые ракеты большой дальности - РИА Новости, 03.04.2025

Европа запросила у США гиперзвуковые ракеты большой дальности

Европа запросила размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, сообщил командующий европейским командованием США и... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T22:22:00+03:00

2025-04-03T22:22:00+03:00

2025-04-03T23:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Европа запросила размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, сообщил командующий европейским командованием США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. "Есть запрос о размещении одной в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме", — заявил он на слушаниях в профильном комитете сената. Речь шла о гиперзвуковых ракетах большой дальности. По словам генерала, специальная группа в Пентагоне по дальнобойным вооружениям располагает несколькими подобными системами в разных видах вооруженных сил. Как отмечал главком, нужно использовать выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией на всех возможных направлениях. Решение США о прекращении участия в ДРСМД в феврале 2019 года Каволи назвал верным.Как подчеркивал в июле прошлого года президент Владимир Путин, Россия считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности после выхода США из ДРСМД и заявлений о том, что они приступают к созданию такого оружия.Глава государства напомнил, что Москва ввела мораторий на возможное размещение своих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в других регионах мира.О том, что США не только производят ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Путин заявил на заседании Совбеза в конце июня. По его словам, остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет.

https://ria.ru/20250403/oreshnik-2009183939.html

https://ria.ru/20250403/army-2009190188.html

https://ria.ru/20241221/raketa-1990217816.html

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в мире, европа, сша, россия, нато, министерство обороны сша, владимир путин