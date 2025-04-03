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Европа запросила у США гиперзвуковые ракеты большой дальности - РИА Новости, 03.04.2025
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22:22 03.04.2025 (обновлено: 23:07 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/evropa-2009217887.html
Европа запросила у США гиперзвуковые ракеты большой дальности
Европа запросила у США гиперзвуковые ракеты большой дальности - РИА Новости, 03.04.2025
Европа запросила у США гиперзвуковые ракеты большой дальности
Европа запросила размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, сообщил командующий европейским командованием США и... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T22:22:00+03:00
2025-04-03T23:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Европа запросила размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, сообщил командующий европейским командованием США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. "Есть запрос о размещении одной в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме", — заявил он на слушаниях в профильном комитете сената. Речь шла о гиперзвуковых ракетах большой дальности. По словам генерала, специальная группа в Пентагоне по дальнобойным вооружениям располагает несколькими подобными системами в разных видах вооруженных сил. Как отмечал главком, нужно использовать выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией на всех возможных направлениях. Решение США о прекращении участия в ДРСМД в феврале 2019 года Каволи назвал верным.Как подчеркивал в июле прошлого года президент Владимир Путин, Россия считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности после выхода США из ДРСМД и заявлений о том, что они приступают к созданию такого оружия.Глава государства напомнил, что Москва ввела мораторий на возможное размещение своих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в других регионах мира.О том, что США не только производят ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Путин заявил на заседании Совбеза в конце июня. По его словам, остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет.
https://ria.ru/20250403/oreshnik-2009183939.html
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в мире, европа, сша, россия, нато, министерство обороны сша, владимир путин
В мире, Европа, США, Россия, НАТО, Министерство обороны США, Владимир Путин
Европа запросила у США гиперзвуковые ракеты большой дальности

Каволи: Европа запросила размещение гиперзвуковых ракет большой дальности

© Фото : U.S. NavyИспытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : U.S. Navy
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Европа запросила размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, сообщил командующий европейским командованием США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
«
"Есть запрос о размещении одной в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме", — заявил он на слушаниях в профильном комитете сената.
Флаги стран-участниц на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"
Вчера, 18:22
Речь шла о гиперзвуковых ракетах большой дальности. По словам генерала, специальная группа в Пентагоне по дальнобойным вооружениям располагает несколькими подобными системами в разных видах вооруженных сил.
Как отмечал главком, нужно использовать выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией на всех возможных направлениях. Решение США о прекращении участия в ДРСМД в феврале 2019 года Каволи назвал верным.

Соглашение прекратило действие 2 августа того же года.

Как подчеркивал в июле прошлого года президент Владимир Путин, Россия считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности после выхода США из ДРСМД и заявлений о том, что они приступают к созданию такого оружия.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Главком НАТО неожиданно высказался о российской армии
Вчера, 18:51
Глава государства напомнил, что Москва ввела мораторий на возможное размещение своих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в других регионах мира.

В соответствии с ДРСМД стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (1001-5500 километров) и меньшей дальности (500-1000 километров), а также пусковые установки для них.

О том, что США не только производят ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Путин заявил на заседании Совбеза в конце июня. По его словам, остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет.
Пусковая установка HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
"До Москвы — за минуты". Пентагон предъявил серьезный аргумент
21 декабря 2024, 08:00
 
В миреЕвропаСШАРоссияНАТОМинистерство обороны СШАВладимир Путин
 
 
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