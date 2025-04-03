https://ria.ru/20250403/evakuatsiya-2009128724.html

В Курской области бойцы "Севера" эвакуировали шесть жителей села Гуево

В Курской области бойцы "Севера" эвакуировали шесть жителей села Гуево - РИА Новости, 03.04.2025

В Курской области бойцы "Севера" эвакуировали шесть жителей села Гуево

Бойцы группировки "Север" эвакуировали группу из шести человек из приграничного Гуево в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке войск. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:18:00+03:00

2025-04-03T15:18:00+03:00

2025-04-03T16:50:00+03:00

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КУРСК, 3 апр – РИА Новости. Бойцы группировки "Север" эвакуировали группу из шести человек из приграничного Гуево в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке войск. "Эвакуировали вчера трёх человек- трех женщин. Пешком шли шесть километров, мы помогали постоянно", – сказал военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го Армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Большой". Он отметил, что, как только появилась возможность, военнослужащие начали выводить людей с линии боевого соприкосновения, некоторых пришлось эвакуировать на носилках. "Сегодня немного проще – это брат с сестрой. У них осталась мама, её мы оставили в безопасном месте. Когда будет подвоз, увезём на машине", – добавил разведчик. По его словам, за два дня в Курск было доставлено шесть человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Бойцы "Севера" эвакуируют жителей села Гуево в Курской области Бойцы 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии под минометным обстрелом вывели из приграничного Гуево в Курской области 6 мирных жителей. Видео предоставлено РИА Новости российской группировкой войск "Север". 2025-04-03T15:18 true PT0M55S

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курская область, курск