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В Курской области бойцы "Севера" эвакуировали шесть жителей села Гуево
В Курской области бойцы "Севера" эвакуировали шесть жителей села Гуево - РИА Новости, 03.04.2025
В Курской области бойцы "Севера" эвакуировали шесть жителей села Гуево
Бойцы группировки "Север" эвакуировали группу из шести человек из приграничного Гуево в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке войск. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:18:00+03:00
2025-04-03T15:18:00+03:00
2025-04-03T16:50:00+03:00
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КУРСК, 3 апр – РИА Новости. Бойцы группировки "Север" эвакуировали группу из шести человек из приграничного Гуево в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке войск. "Эвакуировали вчера трёх человек- трех женщин. Пешком шли шесть километров, мы помогали постоянно", – сказал военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го Армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Большой". Он отметил, что, как только появилась возможность, военнослужащие начали выводить людей с линии боевого соприкосновения, некоторых пришлось эвакуировать на носилках. "Сегодня немного проще – это брат с сестрой. У них осталась мама, её мы оставили в безопасном месте. Когда будет подвоз, увезём на машине", – добавил разведчик. По его словам, за два дня в Курск было доставлено шесть человек.
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Бойцы "Севера" эвакуируют жителей села Гуево в Курской области
Бойцы 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии под минометным обстрелом вывели из приграничного Гуево в Курской области 6 мирных жителей. Видео предоставлено РИА Новости российской группировкой войск "Север".
2025-04-03T15:18
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курская область, курск
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курск
В Курской области бойцы "Севера" эвакуировали шесть жителей села Гуево
Бойцы группировки Север эвакуировали шестерых жителей Гуево Курской области
КУРСК, 3 апр – РИА Новости. Бойцы группировки "Север" эвакуировали группу из шести человек из приграничного Гуево в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке войск.
"Эвакуировали вчера трёх человек- трех женщин. Пешком шли шесть километров, мы помогали постоянно", – сказал военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го Армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Большой".
Он отметил, что, как только появилась возможность, военнослужащие начали выводить людей с линии боевого соприкосновения, некоторых пришлось эвакуировать на носилках.
"Сегодня немного проще – это брат с сестрой. У них осталась мама, её мы оставили в безопасном месте. Когда будет подвоз, увезём на машине", – добавил разведчик.
По его словам, за два дня в Курск
было доставлено шесть человек.