https://ria.ru/20250403/estonija-2009007176.html
Эстония планирует построить первые укрепления на границе с Россией к осени
Эстония планирует построить первые укрепления на границе с Россией к осени - РИА Новости, 03.04.2025
Эстония планирует построить первые укрепления на границе с Россией к осени
Эстония планирует закончить строительство первых укреплений на границе с Россией к осени 2025 года, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонских... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T01:48:00+03:00
2025-04-03T01:48:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Эстония планирует закончить строительство первых укреплений на границе с Россией к осени 2025 года, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонских военных и чиновников. Ранее новый глава эстонского МВД Игорь Таро заявил, что Эстония, возможно, никогда не сможет полностью завершить строительство инфраструктуры на границе с Россией, так как в процессе "постоянно возникают новые проблемы, а также дополнительные технические вызовы". "Планируется, что к осени будет готов первый опорный пункт из 14 бункеров на северо-востоке (Эстонии - ред.), а также четыре бункера будут возведены на юго-восточной границе (с Россией - ред.)", - говорится в публикации. ERR указывает, что тип планирующихся к строительству бункеров вооруженные силы Эстонии выберут к началу лета. По данным ERR, оборонительная цепь будет включать в себя около 600 бункеров на границе с Россией. Оборонительные сооружения расположатся также и в частных землевладениях, хотя преимущественно они будут возводиться на государственной земле. Сеть укреплений также включит противотанковые заграждения и огневые позиции, а часть ее элементов будет устанавливаться лишь в "кризисное время". Предыдущий глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что страна приняла решение застроить участки земли, которые ранее планировала обменять с Россией. Компания ERR сообщала, что Эстония ранее при строительстве границ принимала во внимание возможный обмен территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью в 4 километра. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250213/estonija-1999225394.html
https://ria.ru/20250118/estoniya-1994366188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, москва, нато, в мире
Россия, Эстония, Москва, НАТО, В мире
Эстония планирует построить первые укрепления на границе с Россией к осени
Эстония построит первые укрепления на границе с Россией к осени 2025 года
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Эстония планирует закончить строительство первых укреплений на границе с Россией к осени 2025 года, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонских военных и чиновников.
Ранее новый глава эстонского МВД Игорь Таро заявил, что Эстония
, возможно, никогда не сможет полностью завершить строительство инфраструктуры на границе с Россией
, так как в процессе "постоянно возникают новые проблемы, а также дополнительные технические вызовы".
"Планируется, что к осени будет готов первый опорный пункт из 14 бункеров на северо-востоке (Эстонии - ред.), а также четыре бункера будут возведены на юго-восточной границе (с Россией - ред.)", - говорится в публикации.
ERR указывает, что тип планирующихся к строительству бункеров вооруженные силы Эстонии выберут к началу лета.
По данным ERR, оборонительная цепь будет включать в себя около 600 бункеров на границе с Россией. Оборонительные сооружения расположатся также и в частных землевладениях, хотя преимущественно они будут возводиться на государственной земле. Сеть укреплений также включит противотанковые заграждения и огневые позиции, а часть ее элементов будет устанавливаться лишь в "кризисное время".
Предыдущий глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что страна приняла решение застроить участки земли, которые ранее планировала обменять с Россией. Компания ERR сообщала, что Эстония ранее при строительстве границ принимала во внимание возможный обмен территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью в 4 километра.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва
и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах
были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО
у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.