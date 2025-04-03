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На Западе заявили о наступлении эпохи трех сверхдержав
На Западе заявили о наступлении эпохи трех сверхдержав - РИА Новости, 03.04.2025
На Западе заявили о наступлении эпохи трех сверхдержав
В ближайшее время политическое устройство мира кардинально изменится, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:14:00+03:00
2025-04-03T05:14:00+03:00
2025-04-03T05:14:00+03:00
в мире
ван и (политик)
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пекин
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МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. В ближайшее время политическое устройство мира кардинально изменится, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Будет триумвират США-Китай-Россия, а затем это превратится в Концерт великих держав. Индия присоединится к ним менее чем через десять лет <…> Расслабьтесь. Все будет хорошо (но не для Европы)", — написал он.Аналитик также предположил, что вслед за Индией начнется возвышение и других держав. По его оценке, через 50 лет будет существовать от четырех до семи сверхдержав.Ранее министр иностранных дел Китая Ван И во время визита в Россию дал интервью РИА Новости, в котором высоко оценил отношения Москвы и Пекина, а также указал на их особую роль в поддержании мира и развития во всем мире. Также политик положительно оценил мирные инициативы России и США, отметив, что обе мировые державы несут на себе весомую долю ответственности за мир и спокойствие на планете во времена дефицита определенности.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008544699.html
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в мире, ван и (политик), россия, пекин
В мире, Ван И (политик), Россия, Пекин
На Западе заявили о наступлении эпохи трех сверхдержав
Аналитик Кошкович: наступила эпоха триумвирата России, Китая и США