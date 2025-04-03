https://ria.ru/20250403/ekspert-2009206949.html

Эксперт рассказал, как пошлины Трампа могут помочь России

Эксперт рассказал, как пошлины Трампа могут помочь России - РИА Новости, 03.04.2025

Эксперт рассказал, как пошлины Трампа могут помочь России

Российская химическая промышленность может оказаться в плюсе от введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт, и даже риски для... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T20:21:00+03:00

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2025-04-03T20:21:00+03:00

россия

сша

дональд трамп

евросоюз

снг

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская химическая промышленность может оказаться в плюсе от введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт, и даже риски для сельскохозяйственного экспорта не будут так существенны, как у других стран, прокомментировал РИА Новости действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов. "Пошлины Трампа могут ограниченно помочь России. ... Химическая промышленность и удобрения усилятся при снижении конкуренции в США", - считает Севостьянов. Ситуация с сельским хозяйством еще интереснее. Если страны-экспортеры сельхозпродукции (например, ЕС или Бразилия) столкнутся с пошлинами в США, они могут перенаправить товары на другие рынки, включая Россию. Однако благодаря действующему продовольственному эмбарго Россия ограничивает импорт многих продуктов из ЕС, что защищает внутренний рынок. В этом случае российские аграрии (например, производители зерна, мяса) могут укрепить свои позиции за счет замещения импорта. Хотя внутренний российский рынок защищен от недружественных стран продовольственным эмбарго, на рынках третьих стран может обостриться конкуренция. Это может коснуться не только сельского хозяйства, но и других секторов. "Глобальный спад из-за торговой войны снизит спрос на сырье (нефть, металлы). Китай и ЕС, теряя рынок США, усилят давление на третьих рынках (Азия, СНГ), конкурируя с Россией", - добавил Севостьянов. В конце концов, среди российских отраслей выигравших от пошлин Трампа будет немного из-за санкций и структурных ограничений. Но их и не может быть много. Например, теоретически в плюсе мог бы оказаться металлургический сектор, но санкции и пошлины США на российскую сталь блокируют этот сценарий. "Таким образом, чистый эффект для России, скорее, будет нейтральным. Тем не менее, само отсутствие сильного прямого воздействия на российскую экономику - это большой успех определенных ограничительных мер, введенных в России прежде. Таким образом, выигрыш для России - в сохранении стабильности внутреннего рынка и отсутствии давления со стороны дешевого импорта. Но для самого Дональда Трампа начинаются первые упреки со стороны Сената и об этом стоит задуматься", - заключил он.

https://ria.ru/20250320/ssha-2005948356.html

https://ria.ru/20250403/ekspert-2009140510.html

https://ria.ru/20250403/slutskij-2009158400.html

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россия, сша, дональд трамп, евросоюз, снг, введение трампом пошлин на импорт, в мире