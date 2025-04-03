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Эксперт рассказал о влиянии пошлин США на отрасли российской экономики
Эксперт рассказал о влиянии пошлин США на отрасли российской экономики - РИА Новости, 03.04.2025
Эксперт рассказал о влиянии пошлин США на отрасли российской экономики
Тарифные ограничения, вводимые США в отношении импортных товаров, могут сыграть на руку ряду отраслей в России - фармацевтике, нефтехимии и нефтегазу, оборонке, РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:06:00+03:00
2025-04-03T16:06:00+03:00
2025-04-03T16:49:00+03:00
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евгений миронюк
дональд трамп
бкс мир инвестиций
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Тарифные ограничения, вводимые США в отношении импортных товаров, могут сыграть на руку ряду отраслей в России - фармацевтике, нефтехимии и нефтегазу, оборонке, аграриям и некоторым другим: на них переключится часть мирового спроса, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. "Стоит учитывать и зеркальные меры многих стран, которые ограничат поставки из США. Они с большей вероятностью могут позитивно сказаться на спросе. Это поможет российской фармацевтической отрасли, нефтегазовой, нефтехимии, производителям платины и палладия (использование в автомобильной промышленности, которая всё больше будет смещаться в Азию), а также аграрному, оборонному сектору и другим", - прокомментировал Миронюк. Вместе с тем он предостерег, что ожидания того, что введение этих пошлин станет катализатором для перезапуска отечественного производства и усилит позиции российского экспорта, могут не оправдаться. "Это связано с глобальным снижением экономической активности", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009089755.html
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сша, россия, азия, евгений миронюк, дональд трамп, бкс мир инвестиций, введение трампом пошлин на импорт, экономика
США, Россия, Азия, Евгений Миронюк, Дональд Трамп, БКС Мир инвестиций, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Эксперт рассказал о влиянии пошлин США на отрасли российской экономики
Миронюк: пошлины США могут сыграть на руку ряду отраслей в экономике РФ