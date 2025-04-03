Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о влиянии пошлин США на отрасли российской экономики - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 03.04.2025 (обновлено: 16:49 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ekspert-2009140510.html
Эксперт рассказал о влиянии пошлин США на отрасли российской экономики
Эксперт рассказал о влиянии пошлин США на отрасли российской экономики - РИА Новости, 03.04.2025
Эксперт рассказал о влиянии пошлин США на отрасли российской экономики
Тарифные ограничения, вводимые США в отношении импортных товаров, могут сыграть на руку ряду отраслей в России - фармацевтике, нефтехимии и нефтегазу, оборонке, РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:06:00+03:00
2025-04-03T16:49:00+03:00
сша
россия
азия
евгений миронюк
дональд трамп
бкс мир инвестиций
введение трампом пошлин на импорт
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150090/79/1500907991_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_171b1dcb0d9da432194b15e6d6c3b513.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Тарифные ограничения, вводимые США в отношении импортных товаров, могут сыграть на руку ряду отраслей в России - фармацевтике, нефтехимии и нефтегазу, оборонке, аграриям и некоторым другим: на них переключится часть мирового спроса, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. "Стоит учитывать и зеркальные меры многих стран, которые ограничат поставки из США. Они с большей вероятностью могут позитивно сказаться на спросе. Это поможет российской фармацевтической отрасли, нефтегазовой, нефтехимии, производителям платины и палладия (использование в автомобильной промышленности, которая всё больше будет смещаться в Азию), а также аграрному, оборонному сектору и другим", - прокомментировал Миронюк. Вместе с тем он предостерег, что ожидания того, что введение этих пошлин станет катализатором для перезапуска отечественного производства и усилит позиции российского экспорта, могут не оправдаться. "Это связано с глобальным снижением экономической активности", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009089755.html
сша
россия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150090/79/1500907991_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_b19554b678c2e3b0d1dacc8d57558816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, азия, евгений миронюк, дональд трамп, бкс мир инвестиций, введение трампом пошлин на импорт, экономика
США, Россия, Азия, Евгений Миронюк, Дональд Трамп, БКС Мир инвестиций, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Эксперт рассказал о влиянии пошлин США на отрасли российской экономики

Миронюк: пошлины США могут сыграть на руку ряду отраслей в экономике РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Тарифные ограничения, вводимые США в отношении импортных товаров, могут сыграть на руку ряду отраслей в России - фармацевтике, нефтехимии и нефтегазу, оборонке, аграриям и некоторым другим: на них переключится часть мирового спроса, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
"Стоит учитывать и зеркальные меры многих стран, которые ограничат поставки из США. Они с большей вероятностью могут позитивно сказаться на спросе. Это поможет российской фармацевтической отрасли, нефтегазовой, нефтехимии, производителям платины и палладия (использование в автомобильной промышленности, которая всё больше будет смещаться в Азию), а также аграрному, оборонному сектору и другим", - прокомментировал Миронюк.
Вместе с тем он предостерег, что ожидания того, что введение этих пошлин станет катализатором для перезапуска отечественного производства и усилит позиции российского экспорта, могут не оправдаться. "Это связано с глобальным снижением экономической активности", - пояснил эксперт.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Россия может выиграть от американских пошлин, считает эксперт
Вчера, 13:09
 
СШАРоссияАзияЕвгений МиронюкДональд ТрампБКС Мир инвестицийВведение Трампом пошлин на импортЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала