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Эксперт оценил влияние новых пошлин США на российскую экономику - РИА Новости, 03.04.2025
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14:50 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/ekspert-2009121538.html
Эксперт оценил влияние новых пошлин США на российскую экономику
Эксперт оценил влияние новых пошлин США на российскую экономику - РИА Новости, 03.04.2025
Эксперт оценил влияние новых пошлин США на российскую экономику
Новые импортные пошлины США напрямую сразу не отразятся на российской экономике из-за незначительности взаимной торговли, но могут иметь косвенные последствия,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:50:00+03:00
2025-04-03T14:50:00+03:00
экономика
сша
россия
антон табах
дональд трамп
скотт бессент
эксперт ра
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новые импортные пошлины США напрямую сразу не отразятся на российской экономике из-за незначительности взаимной торговли, но могут иметь косвенные последствия, негативные для производителей и позитивные - для потребителей в России, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут разными и составят половину от того, что другие страны взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом в списке этих стран России не было. Глава минфина США Скотт Бессент объяснил это тем, что США не ведут с ней торговли. "Для российской экономики прямых выгод или ущерба не ожидается: слишком мало торговли. Косвенный ущерб может быть в том, что торговая война в мире негативно влияет на цены сырьевых товаров, что плохо для наших экспортеров", - полагает Табах. "Кроме того, экспорт в Россию может стать дешевле, что хорошо для потребителей и не очень хорошо для отечественных производителей", - заключает он.
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экономика, сша, россия, антон табах, дональд трамп, скотт бессент, эксперт ра, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Россия, Антон Табах, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Эксперт РА, Введение Трампом пошлин на импорт
Эксперт оценил влияние новых пошлин США на российскую экономику

Экономист Табах: новые импортные пошлины США не отразятся на экономике России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новые импортные пошлины США напрямую сразу не отразятся на российской экономике из-за незначительности взаимной торговли, но могут иметь косвенные последствия, негативные для производителей и позитивные - для потребителей в России, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут разными и составят половину от того, что другие страны взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом в списке этих стран России не было. Глава минфина США Скотт Бессент объяснил это тем, что США не ведут с ней торговли.
"Для российской экономики прямых выгод или ущерба не ожидается: слишком мало торговли. Косвенный ущерб может быть в том, что торговая война в мире негативно влияет на цены сырьевых товаров, что плохо для наших экспортеров", - полагает Табах.
"Кроме того, экспорт в Россию может стать дешевле, что хорошо для потребителей и не очень хорошо для отечественных производителей", - заключает он.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Эксперты объяснили, почему США не ввели пошлины на импорт из России
Вчера, 11:05
 
ЭкономикаСШАРоссияАнтон ТабахДональд ТрампСкотт БессентЭксперт РАВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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