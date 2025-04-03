https://ria.ru/20250403/ekspert-2009121538.html

Эксперт оценил влияние новых пошлин США на российскую экономику

Эксперт оценил влияние новых пошлин США на российскую экономику - РИА Новости, 03.04.2025

Эксперт оценил влияние новых пошлин США на российскую экономику

Новые импортные пошлины США напрямую сразу не отразятся на российской экономике из-за незначительности взаимной торговли, но могут иметь косвенные последствия,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:50:00+03:00

2025-04-03T14:50:00+03:00

2025-04-03T14:50:00+03:00

экономика

сша

россия

антон табах

дональд трамп

скотт бессент

эксперт ра

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новые импортные пошлины США напрямую сразу не отразятся на российской экономике из-за незначительности взаимной торговли, но могут иметь косвенные последствия, негативные для производителей и позитивные - для потребителей в России, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут разными и составят половину от того, что другие страны взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом в списке этих стран России не было. Глава минфина США Скотт Бессент объяснил это тем, что США не ведут с ней торговли. "Для российской экономики прямых выгод или ущерба не ожидается: слишком мало торговли. Косвенный ущерб может быть в том, что торговая война в мире негативно влияет на цены сырьевых товаров, что плохо для наших экспортеров", - полагает Табах. "Кроме того, экспорт в Россию может стать дешевле, что хорошо для потребителей и не очень хорошо для отечественных производителей", - заключает он.

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экономика, сша, россия, антон табах, дональд трамп, скотт бессент, эксперт ра, введение трампом пошлин на импорт