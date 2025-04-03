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Оценена возможность скрытого прослушивания людей через микрофон - РИА Новости, 03.04.2025
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05:41 03.04.2025 (обновлено: 05:44 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ekspert-2009020124.html
Оценена возможность скрытого прослушивания людей через микрофон
Оценена возможность скрытого прослушивания людей через микрофон - РИА Новости, 03.04.2025
Оценена возможность скрытого прослушивания людей через микрофон
Устройства и сервисы не могут скрыто прослушивать людей через микрофон для того, чтобы предлагать подходящую рекламу, такой эффект создает точный анализ... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:41:00+03:00
2025-04-03T05:44:00+03:00
общество
технологии
россия
смартфоны
реклама
bss
юлия вдовина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Устройства и сервисы не могут скрыто прослушивать людей через микрофон для того, чтобы предлагать подходящую рекламу, такой эффект создает точный анализ "цифрового следа" пользователя - истории поиска, геолокации и активности в социальных сетях, рассказала РИА Новости директор по продукту цифровизации клиентского сервиса в дистанционных каналах компании BSS Юлия Вдовина. "Нет, прямого прослушивания микрофона для таргетинга рекламы не происходит, но алгоритмы настолько точно анализируют ваш цифровой след – историю поиска, геолокацию, соцсети, что создают иллюзию "подслушивания". С помощью идентификаторов IDFA, GAID сервисы связывают ваши действия в разных приложениях, поэтому поиск отелей в одном приложении может привести к рекламе в другом. Сайты делятся информацией через куки и пиксели аналитики, а специалисты по продажам прогнозируют спрос исходя из сезонности и демографии", - сказала Вдовина. Эксперт напомнила, что сбор аудиоданных без согласия пользователей незаконен - это нарушает федеральный закон №152 РФ о защите персональных данных. К тому же смартфоны iOS и Android требуют разрешение от пользователя для доступа к микрофону - к примеру, он запрашивается при первом использовании голосового поиска во многих приложениях. Однако даже если разрешение есть, сервисы не могут записывать звук постоянно - это быстро разрядит батарею и будет заметно в статистике энергопотребления. Передача аудиоданных на серверы всегда связана с заявленными функциями, такими как голосовые сообщения, поиск. "Приложения не "подслушивают" разговоры через микрофон, так как это технически сложно, энергозатратно и незаконно. Но, если кажется… Чтобы исключить возможность "подслушивания", стоит просто ограничить доступ к микрофону, геолокации и контактам на гаджете. Или используйте блокировщики трекеров и запретите отслеживание при установке приложения", - добавила Вдовина.
https://ria.ru/20250403/mvd-2009014534.html
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общество, технологии, россия, смартфоны, реклама, bss, юлия вдовина
Общество, Технологии, Россия, Смартфоны, Реклама, BSS, Юлия Вдовина
Оценена возможность скрытого прослушивания людей через микрофон

BSS: устройства не могут скрыто прослушивать людей через микрофон для рекламы

© Pixabay / FoundryСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Pixabay / Foundry
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Устройства и сервисы не могут скрыто прослушивать людей через микрофон для того, чтобы предлагать подходящую рекламу, такой эффект создает точный анализ "цифрового следа" пользователя - истории поиска, геолокации и активности в социальных сетях, рассказала РИА Новости директор по продукту цифровизации клиентского сервиса в дистанционных каналах компании BSS Юлия Вдовина.
"Нет, прямого прослушивания микрофона для таргетинга рекламы не происходит, но алгоритмы настолько точно анализируют ваш цифровой след – историю поиска, геолокацию, соцсети, что создают иллюзию "подслушивания". С помощью идентификаторов IDFA, GAID сервисы связывают ваши действия в разных приложениях, поэтому поиск отелей в одном приложении может привести к рекламе в другом. Сайты делятся информацией через куки и пиксели аналитики, а специалисты по продажам прогнозируют спрос исходя из сезонности и демографии", - сказала Вдовина.
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Эксперт напомнила, что сбор аудиоданных без согласия пользователей незаконен - это нарушает федеральный закон №152 РФ о защите персональных данных.
К тому же смартфоны iOS и Android требуют разрешение от пользователя для доступа к микрофону - к примеру, он запрашивается при первом использовании голосового поиска во многих приложениях. Однако даже если разрешение есть, сервисы не могут записывать звук постоянно - это быстро разрядит батарею и будет заметно в статистике энергопотребления. Передача аудиоданных на серверы всегда связана с заявленными функциями, такими как голосовые сообщения, поиск.
"Приложения не "подслушивают" разговоры через микрофон, так как это технически сложно, энергозатратно и незаконно. Но, если кажется… Чтобы исключить возможность "подслушивания", стоит просто ограничить доступ к микрофону, геолокации и контактам на гаджете. Или используйте блокировщики трекеров и запретите отслеживание при установке приложения", - добавила Вдовина.
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