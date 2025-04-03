Рейтинг@Mail.ru
Биржи АТР снижаются после объявления Трампом пошлин на импорт - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009027110.html
Биржи АТР снижаются после объявления Трампом пошлин на импорт
Биржи АТР снижаются после объявления Трампом пошлин на импорт - РИА Новости, 03.04.2025
Биржи АТР снижаются после объявления Трампом пошлин на импорт
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг заметно снижаются после объявления президента США Дональда Трампа о введении... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:45:00+03:00
2025-04-03T07:45:00+03:00
япония
атр
сша
дональд трамп
шанхайская фондовая биржа
hang seng index
kospi
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54ffdfa0886c3108e83422bb9b74790a.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг заметно снижаются после объявления президента США Дональда Трампа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.15 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,51%, до 3 333,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,31%, до 1 988,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,74%, до 22 799 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,83%, до 2 484,94 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,84%, до 7 868 пунктов. Японский Nikkei 225 падал на 3,01%, до 34 651,5 пункта. Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В частности, пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%. Для Японии вводится пошлина в размере 24%. "Это оказался более тяжелый вариант из тех, которые ожидались. Япония и большая часть Азии пострадали… Совокупные пошлины на Китай достигли 54%, что не лучшим образом сказывается на мировой торговле в целом и также будет оказывать давление на рынки юго-восточной Азии", - сказал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale). В четверг также была опубликована китайская макростатистика. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг страны, по версии издания Caixin, в марте вырос до 51,9 пункта с 51,4 пункта месяцем ранее, аналитики ждали показатель на уровне 51,6 пункта.
https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009013093.html
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009023397.html
япония
атр
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2eb21c74f97e56daa71e695ece9dba71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, атр, сша, дональд трамп, шанхайская фондовая биржа, hang seng index, kospi, в мире
Япония, АТР, США, Дональд Трамп, Шанхайская фондовая биржа, Hang Seng Index, KOSPI, В мире
Биржи АТР снижаются после объявления Трампом пошлин на импорт

Биржи АТР снижаются после объявления Трампом пошлин на импорт из других стран

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Доллары США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг заметно снижаются после объявления президента США Дональда Трампа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.15 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,51%, до 3 333,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,31%, до 1 988,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,74%, до 22 799 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,83%, до 2 484,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,84%, до 7 868 пунктов. Японский Nikkei 225 падал на 3,01%, до 34 651,5 пункта.
Электронное табло, на котором отображаются первые данные о дневных потерях японского индекса Nikkei 225 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента
Вчера, 03:23
Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В частности, пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%. Для Японии вводится пошлина в размере 24%.
"Это оказался более тяжелый вариант из тех, которые ожидались. Япония и большая часть Азии пострадали… Совокупные пошлины на Китай достигли 54%, что не лучшим образом сказывается на мировой торговле в целом и также будет оказывать давление на рынки юго-восточной Азии", - сказал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale).
В четверг также была опубликована китайская макростатистика. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг страны, по версии издания Caixin, в марте вырос до 51,9 пункта с 51,4 пункта месяцем ранее, аналитики ждали показатель на уровне 51,6 пункта.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
ЕС готов к переговорам по пошлинам, заявила Глава ЕК
Вчера, 06:30
 
ЯпонияАТРСШАДональд ТрампШанхайская фондовая биржаHang Seng IndexKOSPIВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала