Биржи АТР снижаются после объявления Трампом пошлин на импорт
Биржи АТР снижаются после объявления Трампом пошлин на импорт из других стран
Доллары США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг заметно снижаются после объявления президента США Дональда Трампа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.15 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,51%, до 3 333,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,31%, до 1 988,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,74%, до 22 799 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,83%, до 2 484,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,84%, до 7 868 пунктов. Японский Nikkei 225 падал на 3,01%, до 34 651,5 пункта.
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Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В частности, пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%. Для Японии вводится пошлина в размере 24%.
"Это оказался более тяжелый вариант из тех, которые ожидались. Япония и большая часть Азии пострадали… Совокупные пошлины на Китай достигли 54%, что не лучшим образом сказывается на мировой торговле в целом и также будет оказывать давление на рынки юго-восточной Азии", - сказал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale).
В четверг также была опубликована китайская макростатистика. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг страны, по версии издания Caixin, в марте вырос до 51,9 пункта с 51,4 пункта месяцем ранее, аналитики ждали показатель на уровне 51,6 пункта.