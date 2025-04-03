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Решетников и Хоценко обсудили вопросы развития Омской области - РИА Новости, 03.04.2025
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Омская область
 
07:21 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009025946.html
Решетников и Хоценко обсудили вопросы развития Омской области
Решетников и Хоценко обсудили вопросы развития Омской области - РИА Новости, 03.04.2025
Решетников и Хоценко обсудили вопросы развития Омской области
Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили вопросы социально-экономического развития региона, РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:21:00+03:00
2025-04-03T07:21:00+03:00
омская область
экономика
омская область
виталий хоценко
максим решетников
россия
омск
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ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили вопросы социально-экономического развития региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области. Решетников начал рабочую поездку в Омск с совещания с командой регионального правительства. Были приняты решения, позволяющие субъектам России привлекать дополнительные средства. "Обсудили развитие инфраструктуры и поддержки масштабных инвестпроектов. Омская область подготовила предложения по мероприятиям, которые возможно реализовать с федеральной поддержкой", - написали в пресс-службе. Ключевыми темами встречи стали инициативы региона и механизмы их поддержки с использованием инструментов дополнительного финансирования.
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экономика, омская область, виталий хоценко, максим решетников, россия, омск
Омская область , Экономика, Омская область, Виталий Хоценко, Максим Решетников, Россия, Омск
Решетников и Хоценко обсудили вопросы развития Омской области

Министр экономразвития и губернатор Хоценко обсудили развитие Омской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виталий Хоценко . Архивное фото
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ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили вопросы социально-экономического развития региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.
Решетников начал рабочую поездку в Омск с совещания с командой регионального правительства. Были приняты решения, позволяющие субъектам России привлекать дополнительные средства.
"Обсудили развитие инфраструктуры и поддержки масштабных инвестпроектов. Омская область подготовила предложения по мероприятиям, которые возможно реализовать с федеральной поддержкой", - написали в пресс-службе.
Ключевыми темами встречи стали инициативы региона и механизмы их поддержки с использованием инструментов дополнительного финансирования.
Губернатор Хоценко открыл новый детский сад в Омске - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Губернатор Хоценко открыл новый детский сад в Омске
6 марта, 14:34
 
Омская областьЭкономикаОмская областьВиталий ХоценкоМаксим РешетниковРоссияОмск
 
 
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