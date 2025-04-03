https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009025946.html

Решетников и Хоценко обсудили вопросы развития Омской области

Решетников и Хоценко обсудили вопросы развития Омской области - РИА Новости, 03.04.2025

Решетников и Хоценко обсудили вопросы развития Омской области

Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили вопросы социально-экономического развития региона, РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T07:21:00+03:00

2025-04-03T07:21:00+03:00

2025-04-03T07:21:00+03:00

омская область

экономика

омская область

виталий хоценко

максим решетников

россия

омск

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ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили вопросы социально-экономического развития региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области. Решетников начал рабочую поездку в Омск с совещания с командой регионального правительства. Были приняты решения, позволяющие субъектам России привлекать дополнительные средства. "Обсудили развитие инфраструктуры и поддержки масштабных инвестпроектов. Омская область подготовила предложения по мероприятиям, которые возможно реализовать с федеральной поддержкой", - написали в пресс-службе. Ключевыми темами встречи стали инициативы региона и механизмы их поддержки с использованием инструментов дополнительного финансирования.

https://ria.ru/20250306/detsad-2003406007.html

омская область

россия

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, омская область, виталий хоценко, максим решетников, россия, омск