https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009025946.html
Решетников и Хоценко обсудили вопросы развития Омской области
Решетников и Хоценко обсудили вопросы развития Омской области - РИА Новости, 03.04.2025
Решетников и Хоценко обсудили вопросы развития Омской области
Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили вопросы социально-экономического развития региона, РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:21:00+03:00
2025-04-03T07:21:00+03:00
2025-04-03T07:21:00+03:00
омская область
экономика
омская область
виталий хоценко
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россия
омск
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ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили вопросы социально-экономического развития региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области. Решетников начал рабочую поездку в Омск с совещания с командой регионального правительства. Были приняты решения, позволяющие субъектам России привлекать дополнительные средства. "Обсудили развитие инфраструктуры и поддержки масштабных инвестпроектов. Омская область подготовила предложения по мероприятиям, которые возможно реализовать с федеральной поддержкой", - написали в пресс-службе. Ключевыми темами встречи стали инициативы региона и механизмы их поддержки с использованием инструментов дополнительного финансирования.
https://ria.ru/20250306/detsad-2003406007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, омская область, виталий хоценко, максим решетников, россия, омск
Омская область , Экономика, Омская область, Виталий Хоценко, Максим Решетников, Россия, Омск
Решетников и Хоценко обсудили вопросы развития Омской области
Министр экономразвития и губернатор Хоценко обсудили развитие Омской области