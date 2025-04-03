https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009013093.html
Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента
Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента - РИА Новости, 03.04.2025
Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента
Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов на Токийской бирже в четверг рухнул на 4,35% на фоне решения США о введении пошлин, свидетельствуют... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:23:00+03:00
2025-04-03T03:23:00+03:00
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ТОКИО, 3 апр – РИА Новости. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов на Токийской бирже в четверг рухнул на 4,35% на фоне решения США о введении пошлин, свидетельствуют данные торгов.Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, к 09.15 мск снижался до 34 102,00 пункта.Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%. Кроме того, он подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".Японский телеканал NHK со ссылкой на компанию по ценным бумагам SMBC Nikko Securities Inc ранее сообщал, что введение США доппошлин на импортные автомобили в размере 25% приведет к потерям для экономики Японии до 1,75 триллиона иен (11,74 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20250402/tramp-2008988195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, nikkei, япония, дональд трамп, в мире
США, Nikkei, Япония, Дональд Трамп, В мире
Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента
Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента в течение 15 минут после открытия