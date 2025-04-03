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Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента - РИА Новости, 03.04.2025
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03:23 03.04.2025 (обновлено: 03:36 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009013093.html
Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента
Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента - РИА Новости, 03.04.2025
Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента
Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов на Токийской бирже в четверг рухнул на 4,35% на фоне решения США о введении пошлин, свидетельствуют... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:23:00+03:00
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ТОКИО, 3 апр – РИА Новости. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов на Токийской бирже в четверг рухнул на 4,35% на фоне решения США о введении пошлин, свидетельствуют данные торгов.Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, к 09.15 мск снижался до 34 102,00 пункта.Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%. Кроме того, он подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".Японский телеканал NHK со ссылкой на компанию по ценным бумагам SMBC Nikko Securities Inc ранее сообщал, что введение США доппошлин на импортные автомобили в размере 25% приведет к потерям для экономики Японии до 1,75 триллиона иен (11,74 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20250402/tramp-2008988195.html
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сша, nikkei, япония, дональд трамп, в мире
США, Nikkei, Япония, Дональд Трамп, В мире
Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента

Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента в течение 15 минут после открытия

© www.cdn2.wn.comЯпонский Nikkei
Японский Nikkei - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© www.cdn2.wn.com
Японский Nikkei. Архивное фото
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ТОКИО, 3 апр – РИА Новости. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов на Токийской бирже в четверг рухнул на 4,35% на фоне решения США о введении пошлин, свидетельствуют данные торгов.
Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, к 09.15 мск снижался до 34 102,00 пункта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей
Вчера, 22:15
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%. Кроме того, он подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".
Японский телеканал NHK со ссылкой на компанию по ценным бумагам SMBC Nikko Securities Inc ранее сообщал, что введение США доппошлин на импортные автомобили в размере 25% приведет к потерям для экономики Японии до 1,75 триллиона иен (11,74 миллиарда долларов).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
США ввели пошлины на товары из других стран
Вчера, 23:53
 
СШАNikkeiЯпонияДональд ТрампВ мире
 
 
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