https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009013093.html

Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента

Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента - РИА Новости, 03.04.2025

Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента

Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов на Токийской бирже в четверг рухнул на 4,35% на фоне решения США о введении пошлин, свидетельствуют... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T03:23:00+03:00

2025-04-03T03:23:00+03:00

2025-04-03T03:36:00+03:00

сша

nikkei

япония

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15385/24/153852462_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_7b0c108a7d413c0c53a54e800883fa06.jpg

ТОКИО, 3 апр – РИА Новости. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов на Токийской бирже в четверг рухнул на 4,35% на фоне решения США о введении пошлин, свидетельствуют данные торгов.Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, к 09.15 мск снижался до 34 102,00 пункта.Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%. Кроме того, он подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".Японский телеканал NHK со ссылкой на компанию по ценным бумагам SMBC Nikko Securities Inc ранее сообщал, что введение США доппошлин на импортные автомобили в размере 25% приведет к потерям для экономики Японии до 1,75 триллиона иен (11,74 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20250402/tramp-2008988195.html

https://ria.ru/20250402/poshliny-2008993829.html

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, nikkei, япония, дональд трамп, в мире