https://ria.ru/20250403/ekaterinburg-2009031119.html
Отца Леонида Волкова* задержали по подозрению в финансировании ФБК**
Отца Леонида Волкова* задержали по подозрению в финансировании ФБК** - РИА Новости, 03.04.2025
Отца Леонида Волкова* задержали по подозрению в финансировании ФБК**
Правоохранители задержали в Екатеринбурге отца иноагента Леонида Волкова* по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T08:58:00+03:00
2025-04-03T08:58:00+03:00
2025-04-03T08:58:00+03:00
происшествия
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екатеринбург
леонид волков
фонд борьбы с коррупцией
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Екатеринбурге отца иноагента Леонида Волкова* по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"**, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "В Екатеринбурге сегодня утром задержан отец экстремиста Леонида Волкова*. Причина задержания - финансирование запрещенной в России организации ФБК**", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282.3 УК РФ - "Финансирование экстремистской деятельности", максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.*Включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов ** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
https://ria.ru/20250213/shtraf-1999168002.html
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происшествия, россия, екатеринбург, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Леонид Волков, Фонд борьбы с коррупцией, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Отца Леонида Волкова* задержали по подозрению в финансировании ФБК**
Отца иноагента Леонида Волкова* задержали по подозрению в финансировании ФБК